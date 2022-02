Número de investidores de bitcoin bate recorde e ultrapassa 40 milhões

As estatísticas on-chain até fevereiro sugerem um sentimento positivo para o bitcoin, já que os endereços com um saldo diferente de zero atingiram um recorde histórico.

Além disso, essas carteiras com saldo positivo de bitcoin estão mantendo cada vez mais suas moedas. A quantidade de oferta circulante de bitcoin movida pela última vez, entre três e cinco anos atrás, atingiu uma alta de pouco mais de 2,8 milhões de moedas nos últimos quatro anos, de acordo com dados da empresa de análise on-chain Glassnode.

📈 #Bitcoin $BTC Number of Non-Zero Addresses just reached an ATH of 40,276,163 Previous ATH of 40,275,801 was observed on 05 February 2022 View metric:https://t.co/VtoChZbLsa pic.twitter.com/hTnHlN9GeU — glassnode alerts (@glassnodealerts) February 27, 2022

O número de endereços com saldo diferente de zero teve um aumento acentuado em 2019 e 2020 até meados de 2021, quando o crescimento parecia ter se estabilizado em cerca de 35 milhões de endereços. No entanto, o crescimento nessa métrica disparou desde o início de 2022, levando a um novo recorde de 40.276.163, segundo dados da Glassnode.

O pico repentino na oferta de bitcoin que estava ativo pela última vez há três a cinco anos coincide com o pico do último mercado de alta no início de 2018.

Entre os endereços com saldo diferente de zero, a Glassnode informou que 817.445 deles têm pelo menos um bitcoin inteiro, uma alta de 10 meses em 28 de fevereiro.

A dinâmica do lado da oferta no bitcoin forneceu várias métricas dignas de nota no mês passado. A FSInsight informou em 9 de fevereiro que 75% da oferta circulante de bitcoin era não tinha liquidez, pois não havia sido movida por um longo período de tempo.

O relatório da empresa de pesquisa financeira descreveu a situação como um “barril de pólvora” que está pronto para explodir assim que uma quantidade moderada de bitcoin for comprada no mercado.

Turbulências políticas no Canadá e a guerra entre Rússia e Ucrânia em fevereiro também lançaram mais luz sobre a capacidade do bitcoin de permanecer à prova de censura. Alguns canadenses adotaram o bitcoin para proteger seus fundos de serem congelados, enquanto o governo ucraniano agora aceita doações de bitcoin à medida que as tensões aumentam na região.

O bitcoin é negociado a US$ 37.827, uma queda de cerca de 45% em relação ao recorde de 10 de novembro, quando o preço da maior criptomoeda do mundo atingiu de US$ 69.000, de acordo com a CoinGecko.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok