Com Rússia fora do Swift, nível de atividade na rede Bitcoin dispara

A remoção dos bancos russos do sistema Swift, causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, fez com que a atividade do bitcoin chegasse aos níveis mais altos em quase dois anos. O aumento, entretanto, não está ligado a uma manobra do governo da Rússia para driblar as sanções econômicas, mas pelo uso da criptomoeda por cidadãos russos, que viram sua moeda nacional, o rublo, cair 20% em valor durante o último fim de semana e recorrem ao bitcoin como reserva de valor.

Segundo dados da Delphi Digital, desde que o rublo russo foi banido do sistema Swift, usado por instituições financeiras para transferir dinheiro para outros países, com o objetivo de paralisar os ativos do Banco Central da Rússia, o número de bitcoins ativos — aqueles que transacionaram entre carteiras nas últimas 24 horas — subiu para 565 mil, o maior desde maio de 2020.

“Enquanto os russos tentam preservar seu capital, o bitcoin surgiu como uma das opções. Isso fez com que ele negociasse a um prêmio de 40%”, afirmou a casa de análises.

2/ Cutting off the Russian Ruble from the world’s financial system led to a sell-off, causing it to drop 20% over the weekend.

As Russians try to preserve value, BTC has emerged as one of the options.

This caused BTC to trade at an eye-popping 40% premium. pic.twitter.com/LBZLEgsEzo

— Delphi Digital (@Delphi_Digital) March 3, 2022