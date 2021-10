Com mercado em alta, nº de vagas de emprego no setor cripto cresce 615%

A plataforma online de empregos LinkedIn relatou que a demanda por funcionários com experiência em criptomoedas ou blockchain está aumentando em muitas empresas.

De acordo com um relatório de quarta-feira do editor do LinkedIn Devin Banerjee, dados da plataforma mostram que as ofertas de emprego nos Estados Unidos que incluíam termos como "blockchain" ou "crypto" cresceram 615% em comparação com agosto de 2020. Os dados mostram que embora muitos empregos em empresas já focadas em criptomoedas e blockchain contribuíram para esse aumento, a tradicional instituição financeira JPMorgan estava entre os principais empregadores para funções no espaço de ativos digitais.

A equipe do LinkedIn acrescentou que as empresas de serviços financeiros devem contratar mais de o triplo funcionários com experiência em ativos digitais do que em 2015. As ofertas de emprego do JPMorgan em julho incluíam posições com foco em desenvolvimento global de blockchain - desenvolvedores de software com foco em blockchain , engenheiros, profissionais de marketing e auditores. A empresa registrou mais de 30 vagas para suas operações nos EUA em uma única semana.

“As oportunidades em ativos digitais são abundantes”, disse Roman Regelman, do Bank of New York Mellon. “Agora podemos atrair talentos de uma forma muito diferente.”

No Brasil, o banco BTG Pactual também anunciou uma vaga para desenvolvedor de software que possua conhecimentos sobre blockchain e criptoativos, que iria trabalhar diretamente na plataforma Mynt.

Outras grandes empresas não diretamente envolvidas com criptomoedas ou finanças também publicaram trabalhos relacionados à criptosfera. Em fevereiro, a grande varejista online Amazon disse que estava procurando um gerente de desenvolvimento de software no México para ajudar a lançar “um novo produto de pagamento”, e em julho, anunciou uma vaga de liderança no setor de pagamentos. Já a Apple disse que preferia alguém com experiência em “provedores de pagamento alternativos” - incluindo criptomoeda - para um cargo de gerente de desenvolvimento de negócios.

