BTG Pactual anuncia vaga de emprego em sua nova plataforma de criptomoedas

Após o anúncio de lançamento da Mynt, plataforma de negociação direta de criptoativos do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina divulgou que está em busca de um novo integrante para a sua equipe de tecnologia com foco em cripto e blockchain.

De acordo com a vaga publicada em seu site oficial, a Mynt busca um novo colaborador que possua conhecimentos na área de engenharia da computação, com foco em desenvolvimento de sistemas, e que tenha capacidade e interesse em aprender a lidar rapidamente com novas linguagens de programação e novas tecnologias, como blockchain e criptomoedas,

"A área de tecnologia do Banco tem crescido a cada dia e temos certeza que ela protagonizará os novos modelos de negócios do banco... Será um diferencial conhecimento em Docker, AWS, Flutter e também conhecimentos sobre mercado financeiro e criptomoedas/blockchain", comunicou o BTG Pactual no anúncio da vaga para trabalhar na Mynt.

Apesar do aumento do desemprego e da crise causada pela pandemia, o setor de cripto e blockchain está em franco crescimento, com centenas de vagas sendo publicadas nas últimas semanas. Além disso, essa não é a primeira vez que o BTG Pactual anuncia vagas que buscam profissionais que já tenham conhecimento sobre o mercado de criptoativos. Em abril deste ano, o banco de investimentos divulgou duas vagas que também tinham o foco em desenvolvimento de sistemas, sendo nomeadas como posições de analistas de tecnologia (frontend e fullstack).