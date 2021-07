Amazon: vaga para especialista em criptomoedas cria expectativa no mercado

A Amazon divulgou, na última quinta-feira, 22, a procura por um profissional com experiência em blockchain, CBDCs e criptomoedas e criou expectativa no mercado de que poderá começar a aceitar pagamentos com ativos digitais em breve - reforçada pelo posicionamento oficial da empresa sobre o assunto.

É a primeira vez que a empresa, fundada em 1994, demonstra interesse pelo setor. A vaga de emprego é do time de "Pagamentos e Experiência do Cliente", e a posição é de liderança, para capitanear o desenvolvimento da estratégia e o cronograma de blockchain e ativos digitais da empresa, a quarta maior do mundo por valor de mercado - atrás apenas de Apple, Microsoft e Saudi Aramco.

"Você vai alavancar seu domínio em blockchain, distributed ledger, moedas digitais de bancos centrais e criptomoedas para desenvolver cases para novos produtos e conduzir a visão geral e as estratégias de produto para novas funcionalidades", diz um trecho do anúncio da vaga.

O time de "Pagamentos e Experiência do Cliente" da Amazon é responsável por determinar como os consumidores pagam por produtos e serviços da Amazon, em todos os seus sites e plataformas.

Em entrevista à Business insider, que divulgou a informação, um porta-voz da companhia confirmou a abertura da vaga - disponível no site da empresa - e também a possibilidade da empresa eventualmente começar a aceitar criptomoedas como pagamento: "Estamos inspirados pela inovação que está acontecendo no universo dos criptoativos e estamos explorando como isso poderia acontecer na Amazon".

"Acreditamos que o futuro será construído em novas tecnologias que permitem pagamentos de maneira moderna, rápida e barata, e esperamos trazer esse futuro para os consumidores da Amazon o quanto antes", completou o porta-voz da empresa, à publicação dos EUA.

No início do ano, a Amazon já havia iniciado o processo de contratação de funcionários para o desenvolvimento de um produto ligado a pagamentos digitais, mas que não citava especificamente as criptomoedas e sim "pagamentos digitais e emergentes", que será lançado inicialmente no México.

Desta vez, a vaga e o posicionamento do porta-voz da empresa deixam claro que a tecnologia blockchain e os criptoativos estão no radar da companhia, apesar de ainda não estar claro se a Amazon pretende lançar sua própria moeda digital, se pretende aceitar criptomoedas como pagamento ou alguma outra solução.