Mercado de criptomoedas tem centenas de vagas de emprego para brasileiros

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados no fim de agosto, mostram que em julho houve 1.656.182 contratações e 1.339.602 demissões no Brasil. Ou seja, o país gerou 316,5 mil empregos formais no período. E boa parte dessas contratações estão sendo absorvidas pelo setor de criptoativos, que cresce de forma acelerada no país e no exterior.

No Brasil, o setor oferece uma série de oportunidades em diferentes cargos e níveis de atuação. Separamos algumas delas abaixo:

BITSO

A Bitso, que está há poucos meses no Brasil e tem ampliado a oferta de vagas no país. Veja as vagas disponíveis:

Business Development Lead - Brazil

Compliance Assistant - Brazil

Community Specialist - Brazil

Payments Operator - Brazil

Head of Policy - Brazil

KYC Specialist - Brazil

MERCADO BITCOIN

O Mercado Bitcoin, primeira exchange de criptomoedas do Brasil e uma das maiores da América Latina, está com 23 oportunidades disponíveis. 18 delas são para o setor de TI

BINANCE

A Binance, considerada a maior corretora de criptomoedas do mundo, está procurando quatro profissionais para trabalhar no Brasil. Os cargos disponíveis são:

Business Development Manager (FIAT)

Senior Legal Counsel

Community Manager - Internship

Operations Manager

Além dessas vagas, ao todo, existem mais de 100 oportunidades para vários cargos (muitos deles, remotos) e para trabalhar em diferentes países.

COINEXT

A Coinext tem agora sete vagas de trabalho fixas e oportunidade para cadastrar currículo no banco de talentos. Todas as vagas são para Belo Horizonte.

A empresa busca designer, analista de Mídia e Performance, analista de Marketing de Influência, analista de Pessoas, assessor de imprensa, analista de Suporte e Experiência do Cliente e desenvolvedor Full Stack.

COINBASE

A Coinbase está com mais de 100 vagas para trabalho remoto, uma grande oportunidade para quem quer fazer home-office no Brasil.

BLOCKSWAP

Quem também oferece vaga remota é a Blockswap (UK) que busca profissionais que tenham conhecimento em criptomoedas, em DeFi e em Proof-of-stake.

Os interessados podem enviar currículo e midias sociais para maya.aloy@republic.co

A companhia busca para esta posição um profissional que crie e gerenciar midias sociais da Blockswap no Brasil (Telegram, Twitter e WhatsApp).

01 LABS

A O1 Labs, uma startup do Vale do Silício que criou o blockchain Mina (antigamente conhecida como Coda), tem diversas vagas abertas.

Das nove oportunidades, oito são para trabalho remoto.

Por Cointelegraph Brasil