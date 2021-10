Mastercard irá desenvolver rede de pagamentos para receber as CBDCs

Durante uma teleconferência de resultados com investidores e partes interessadas, Michael Miebach, CEO da Mastercard, discutiu sua perspectiva positiva sobre a indústria de criptomoedas. A empresa não apenas observou um crescimento considerável no volume de consumidores que usam seus cartões da Mastercard para comprar criptomoedas, mas também assegurou várias parcerias com empresas de criptoativos. Contudo, a observação mais ambiciosa de Miebach emergiu durante uma discussão sobre as moedas digitais de bancos centrais, ou CBDCs, dizendo:

"Estamos dizendo que neste momento, a chance mais provável para esse tipo de tecnologia funcionar para pagamentos é se for emitida por um governo na forma de um CBDC. Dissemos isso em algumas reuniões anteriores, e dissemos que deixaremos nossa rede pronta para fazer isso como e quando um governo estiver pronto para lançar sua CBDC, que existirá em paralelo com o dólar ou o euro como moeda de liquidação em nossa rede."

Miebach permaneceu confiante no papel da Mastercard na questão, afirmando "Podemos fornecer um espaço seguro para o governo e os bancos do setor privado descobrirem como isso realmente funcionará."

As conversas sobre CBDCs ganharam força rapidamente no ano passado. Em 21 de outubro, as Bahamas se tornaram o primeiro país do mundo a emitir uma CBDC - conhecido como "Dólar de Areia". Poucos dias depois, o presidente nigeriano Muhammadu Buhari anunciou planos para lançar a eNaira no país.

De acordo com a Statistica, a Mastercard processou 113 bilhões de transações em todo o mundo no ano passado - logo atrás dos 188 bilhões da Visa e 151 bilhões da Union Pay.

A terceira maior processadora de pagamentos do mundo demonstrou grande interesse no mercado de criptomoedas nos últimos meses. Na segunda-feira, a Mastercard anunciou que faria parceria com a exchange de criptomoedas Bakkt para permitir que seus clientes nos EUA negociassem moedas digitais. Em setembro, a empresa declarou que iria adquirir a empresa de análise de blockchain CipherTrace para rastrear transações ilícitas em 900 criptomoedas diferentes. No entanto, o CEO Miebach adotou uma abordagem mais avessa ao risco para a indústria como um todo, conforme declarado na teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa:

"Questões sobre a última etapa - como você coloca a utilidade nas mãos de seus cidadãos se você lançar uma CBDC? Questões de aceitação e assim por diante. Facilitando os investimentos como uma classe de ativos, nós fazemos isso e nos preparamos para as CBDCs. Deveria haver uma stablecoin do setor privado? Também podemos fazer isso. Mas temos princípios muito rígidos sobre quando fazer isso e quando não."

