Com bitcoin em US$ 97 mil, mercado cripto segue otimista em busca dos US$ 100 mil

Nesta sexta-feira, 29, o bitcoin segue em recuperação após uma queda expressiva ter preocupado investidores. A maior criptomoeda do mundo quase atingiu o marco de US$ 100 mil, mas recuou para US$ 91 mil no início da semana. Agora, o bitcoin apresenta um movimento sólido de recuperação.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 97.274, com alta de quase 2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a maior criptomoeda do mundo já subiu 130%.

“As pessoas acharam que tudo tinha acabado com a recente queda do bitcoin. Foram mais de US$ 9 mil desde a sua máxima histórica. Mas agora a criptomoeda teve um movimento muito forte de volta. É impressionante a força dessa recuperação”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto da quinta-feira, 28.

O Índice de Medo e Ganância, usado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "ganância extrema" em 78 pontos.

“Quando o bitcoin bater US$ 100 mil, ele vai entrar em um período de descoberta de preço. Então fica difícil dizer um ponto de realização [de lucro]. Acho que vai ficar muito mais a cargo do mercado tentar direcionar e encontrar. Vai valer a pena olhar os livros de corretoras, para ver onde eles estão posicionando ordens”, acrescentou Josa.

