Bitcoin pode valer US$ 740 mil até 2028, projeta gestora de R$ 25 bilhões

Dan Morehead, CEO da gestora Pantera Capital, afirmou em um comunicado divulgado nesta semana que o bitcoin tem potencial para chegar a um preço de US$ 740 mil até o ano de 2028. O líder da empresa de capital de risco que possui US$ 4,2 bilhões em ativos sob gestão também reforçou seu otimismo com o futuro da criptomoeda.

Morehead disse que a criptomoeda poderia superar a casa dos US$ 700 mil em abril de 2028, se baseando em estudos de comportamento histórico do ativo ao longo dos últimos anos. Ele destacou ainda, que boa parte dessa alta estaria ligada à vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos.

Na visão do gestor, a tendência é que a adoção do bitcoin por investidores institucionais, empresas e até países dispare nos próximos anos devido a uma postura amigável com o setor por parte do próximo presidente da maior economia do mundo.

Ele destacou ainda que, no momento, apenas 5% de toda a riqueza global está investida em ativos digitais, indicando um potencial significativo de crescimento desses aportes para o setor nos próximos anos.

"Os problemas regulatórios que o bitcoin enfrentou nos últimos 15 anos estão agora se transformando em um impulso para o ativo", destacou o CEO da Pantera Capital. Ele reforçou a visão de que a trajetória de valorização da criptomoeda "está apenas no início".

"Eu consigo imaginar um investidor pensando que o bitcoin duplicou de valor neste ano e que ele acabou perdendo uma oportunidade. Mas essa é apenas a mentalidade errada", argumentou Morehead, defendendo que o ativo ainda tem "muito espaço" para crescer.

No momento, a criptomoeda está cotada na casa dos US$ 95 mil, mas chegou a rondar os US$ 100 mil pela primeira vez na história. O ativo acumula uma alta de 116% no acumulado de 2024, superando diversas classes de ativos mais tradicionais no mercado financeiro.