Com 6,3 mi de seguidores, influenciador é acusado de dar golpes com NFTs

O influenciador digital Logan Paul se tornou um grande investidor de NFTs. Após lucros milionários, Paul, que ficou famoso na internet ao postar vídeos na antiga plataforma Vine, decidiu criar suas próprias coleções de tokens não fungíveis. No entanto, as coisas não parecem ter saído como o planejado, e agora a comunidade o acusa de golpe.

Com mais de 6,3 milhões de seguidores no Twitter, Logan Paul recebeu uma série de respostas negativas ao seu novo lançamento no mundo dos NFTs, a coleção 99 Originals, na última terça-feira, 12.

Usuários da rede social o acusam de ter causado perdas que podem chegar aos sete dígitos com suas últimas coleções, CryptoZoo e Logan Paul Digital Collectibles Matic. O influenciador teria ficado com o dinheiro e deixado investidores na mão com os projetos, que agora são acusados de golpe.

Remember when you rugged everyone for millions with these cash grabs just last year.

When will they be reimbursed? https://t.co/wvh7yDZDDp pic.twitter.com/PXejgYphrT

— zachxbt (@zachxbt) April 12, 2022