Aos 8 anos, youtuber famosa lança NFTs com Gary Vee e é acusada de golpe

Gary Vee, conhecido por ser um dos maiores “gurus” da tecnologia e grande colecionador de NFTs, está envolvido em uma recente polêmica do mundo dos tokens não fungíveis: a coleção de NFTs da youtuber Like Nastya.

Anastasia “Nastya” Radzinskaya é a dona de um dos maiores impérios do conteúdo infantil na internet. Com apenas 8 anos, a russa possui 220 milhões de seguidores em suas redes sociais, onde publica vídeos ensinando sobre músicas, números, cores, animais, alimentação saudável e como ser uma boa amiga.

Sempre à procura de novas oportunidades de negócio para sua nova empresa, a VaynerNFT, o investidor bilionário chegou a publicar no Twitter, onde conta com mais de 3 milhões de seguidores: “Se você é um artista de NFTs com menos de 13 anos, me mande o seu projeto”. Meses depois, Vee desenvolveu a coleção de NFTs de Nastya, focada no público infantil e em possíveis entusiastas da tecnologia que pudessem se interessar pelo investimento.

Disponibilizados na plataforma Bitski em parceria com a Yoola, empresa responsável pelo canal de Nastya, os NFTs ofereciam benefícios especiais a seus compradores, como o direito a brindes exclusivos e até mesmo uma ligação com a youtuber.

Investidores de todo o mundo enxergaram na coleção uma oportunidade única de negócio, considerando a fama da menina russa. O preço dos tokens não fungíveis chegou a US$ 16 mil . Apesar da coleção ter sido classificada pela Forbes como a primeira coleção de NFTs para crianças, as redes sociais de Nastya a divulgaram apenas uma vez, enquanto Gary Vee foi o responsável pela maior parte de sua divulgação.

Após o período de empolgação inicial com o projeto, muitos compradores alegam terem sido deixados na mão e acabar com tokens de imagens em formato JPEG da menina russa que têm pouca importância e valor no mercado secundário.

Segundo os investidores, os brindes divulgados pela VaynerNFT não foram concedidos e as regras para recebê-los foram modificadas pela organização do projeto após a compra, fazendo com que menos da metade dos tokens fosse resgatada. Gráficos do OpenSea demonstram o forte declínio no volume de negociações — que agora chegam a zero:

Nesta quinta-feira, 16, o empresário anunciou na comunidade da coleção no Discord, que realizaria o reembolso do valor pago pelos tokens e os interessados deveriam encaminhar um e-mail para gary@vaynermedia.com. “Estava sendo legal, não estou no controle do projeto! Fomos pagos para fazer isso”, justificou Gary Vee.

