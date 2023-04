Coleção de itens de Pelé, Neymar e Messi vai ser autenticada com blockchain e NFTs

Uma coleção com cerca de 200 itens físicos ligados ao mundo do futebol, incluindo camisas dos jogadores Pelé, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, vai utilizar a tecnologia blockchain para garantir a autenticidade das peças. Elas vão ser vendidas junto com tokens não-fungíveis (NFTs, na siglas em inglês) que servirão como certificados da autenticidade.

A coleção foi lançada pela eNor Global, uma empresa especializada na comercialização de ativos digitais. Além de servir para a autenticação, a tecnologia blockchain também evita que os certificados e os itens sejam adulterados, garantindo o valor para os colecionadores interessados em adquirir os produtos.

Além das peças usadas por Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé, a coleção também inclui as chuteiras usadas pelo jogador Karim Benzema em partidas na UEFA Champions League. A curadoria da coleção foi realizada por Rodrigo Dutra, que destaca que "o uso de NFTs como Certificados de Autenticidade proporciona aos usuários confiança em sua compra e estamos entusiasmados em oferecer aos colecionadores uma chance de possuir uma peça única da história do futebol".

A coleção começará a ser vendida a partir da primeira quinzena de maio, ficando disponível para os interessados por alguns meses. Conforme os itens físicos forem sendo vendidos, novos itens da coleção serão disponibilizados. "Estamos entusiasmados em oferecer aos colecionadores uma inovadora forma de autenticar e possuir itens raros de seus ídolos favoritos do futebol”, diz Rodrigo Mendes, CEO da eNor.

O acesso aos NFTs após a compra é obtido a partir do cadastro na plataforma da eNor. O objetivo dos criptoativos é assegurar uma venda legítima e também oferecer uma plataforma segura para a realização de transações. É possível ainda adquirir os itens com um cashback de até US$ 10 para o primeiro depósito na plataforma.

NFTs e esportes

A tecnologia blockchain e os NFTs têm sido cada vez mais usados no mundo dos esportes, principalmente associados a coleções e à venda de itens para colecionadores. Uma das principais marcas do mundo dos esportes, a Adidas, anunciou nesta semana a expansão da sua iniciativa na área dos criptoativos, com o lançamento de um novo token não-fungível.

O criptoativo trará funcionalidades adicionais e benefícios exclusivos, com a expectativa por parte de investidores de que ele seja usado também para acessar o o metaverso da marca, chamado de Rift Valley Motel. Uma prévia do ambiente foi divulgada no site exclusivo da Adidas para suas iniciativas no universo virtual.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok