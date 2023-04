Adidas anuncia nova fase em programa de NFTs e negociações disparam 144%

Desde 2021, os tokens não fungíveis (NFTs) protagonizaram uma série de iniciativas de marketing de grandes empresas, como a Adidas. Agora, a marca anunciou a terceira e última fase do seu programa de imersão no metaverso com NFTs e benefícios exclusivos.

Os donos de NFTs da fase 1 e 2 da coleção chamada “Alts” poderão, na fase 3, trocar seus tokens por uma nova versão no estilo avatar, ou foto de perfil. O novo NFT trará funcionalidades adicionais e benefícios exclusivos, aprimorados pela Adidas.

Embora os benefícios ainda não tenham sido revelados, espera-se que os usuários tenham acesso ao metaverso da marca, chamado de Rift Valley Motel. Uma prévia do ambiente foi divulgada no site exclusivo da Adidas para suas iniciativas no universo virtual.

NFTs da Adidas

Os NFTs das fases 1 e 2 foram lançados fisicamente em Berlim, na Alemanha. Desta vez, o lançamento da fase 3 está previsto para acontecer fisicamente em Nova York, nos Estados Unidos. Não há taxa de inscrição para a terceira fase, mas só poderão participar da emissão dos tokens aqueles que possuírem NFTs da fase 1 ou 2. Além disso, as taxas de transação da rede Ethereum também ficam por conta do usuário.

Segundo o projeto, é possível trocar vários tokens em uma única transação. Os usuários também podem emitir tokens indefinidamente, mas a Adidas informa que caso os tokens da fase 1 e 2 não sejam trocados na ocasião, eles não receberão novos benefícios no futuro.

De acordo com a OpenSea, o volume total da coleção Alts é de 155 ETH, o equivalente a cerca de US$ 288.000. Até o momento, 7.111 pessoas possuíam um NFT da Alts, com um preço mínimo de 0,41 ETH. As vendas da coleção dispararam 144%, atingindo US$ 27.647 nas últimas 24 horas.

A Adidas não é a única marca esportiva a investir em NFTs. Embora o interesse pelo assunto tenha diminuído e muitas marcas tenham desistido de suas iniciativas criadas em 2021, a Nike se consolidou em 2022 como a marca mais lucrativa do mundo com a venda de NFTs. A Puma também lançou uma coleção de NFTs para comemorar seu 75º aniversário em fevereiro deste ano. Apesar disso, a coleção Alts da Adidas foi encurtada e ao invés de quatro fases, se encerrará na terceira.

