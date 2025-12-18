Coinbase vai além de cripto e inclui ações e 'mercado preditivo' em plataforma

A corretora de criptomoedas Coinbase anunciou nesta quinta-feira, 18, que pretende ir além do mercado cripto. A exchange planeja disponibilizar a negociação de ações tradicionais para os seus clientes nos Estados Unidos, junto com a inclusão de um "mercado preditivo", seguindo o sucesso do segmento.

Durante uma transmissão ao vivo, executivos da corretora explicaram que a Coinbase pretende expandir o seu portfólio e adicionar cerca de doze novos produtos ou expandir produtos existentes. O objetivo é adicionar tanto segmentos fora do mercado quando nichos do mundo cripto.

Um exemplo é o lançamento de um produto de finanças descentralizadas baseada na rede Solana. A corretora também pretende criar uma plataforma voltada à tokenização de ativos do mundo real, conectando os donos dos ativos com possíveis compradores.

Em relação às ações, a Coinbase explicou que incluirá tanto papéis tradicionais quanto ETFs "nos próximos meses", mas mantendo a tradicional janela de negociação do mercado de cinco dias por semana. A Coinbase planeja lançar produtos de futuros de ações em 2026.

A ideia da corretora é que todos os produtos de negociação sejam compatíveis com a criptomoeda pareada ao dólar USDC. Já as ações e ETFs devem ser versões tokenizadas desses produtos financeiros, uma tendência que começa a ganhar tração no mercado norte-americano.

Já sobre o "mercado preditivo", a Coinbase anunciou que vai incorporar a plataforma Polymarket, que já é um dos líderes do segmento. Mercados preditivos como a Kalshi e o Polymarket permitem que investidores "apostem" no resultado de diferentes acontecimentos futuros, desde esportes à política.

A estratégia da corretora faz parte de um movimento de expansão de ativos disponíveis para os seus usuários a partir de integrações com a Solana e com a Base, o seu blockchain próprio. Outras redes também deverão ser integradas à plataforma nos próximos meses.

Outra novidade prometida pela Coinbase é um serviço que permitirá que empresas criem as suas próprias stablecoins, escolhendo a qual ativo elas serão pareadas. Com as mudanças, a exchange espera atrair mais usuários e expandir o volume negociado, ampliando suas receitas com taxas cobradas.

