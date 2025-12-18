Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Coinbase vai além de cripto e inclui ações e 'mercado preditivo' em plataforma

Maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos pretende expandir atuação e incluir novos ativos e mercados para investidores

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15h47.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

A corretora de criptomoedas Coinbase anunciou nesta quinta-feira, 18, que pretende ir além do mercado cripto. A exchange planeja disponibilizar a negociação de ações tradicionais para os seus clientes nos Estados Unidos, junto com a inclusão de um "mercado preditivo", seguindo o sucesso do segmento.

Durante uma transmissão ao vivo, executivos da corretora explicaram que a Coinbase pretende expandir o seu portfólio e adicionar cerca de doze novos produtos ou expandir produtos existentes. O objetivo é adicionar tanto segmentos fora do mercado quando nichos do mundo cripto.

Um exemplo é o lançamento de um produto de finanças descentralizadas baseada na rede Solana. A corretora também pretende criar uma plataforma voltada à tokenização de ativos do mundo real, conectando os donos dos ativos com possíveis compradores.

Em relação às ações, a Coinbase explicou que incluirá tanto papéis tradicionais quanto ETFs "nos próximos meses", mas mantendo a tradicional janela de negociação do mercado de cinco dias por semana. A Coinbase planeja lançar produtos de futuros de ações em 2026.

A ideia da corretora é que todos os produtos de negociação sejam compatíveis com a criptomoeda pareada ao dólar USDC. Já as ações e ETFs devem ser versões tokenizadas desses produtos financeiros, uma tendência que começa a ganhar tração no mercado norte-americano.

Já sobre o "mercado preditivo", a Coinbase anunciou que vai incorporar a plataforma Polymarket, que já é um dos líderes do segmento. Mercados preditivos como a Kalshi e o Polymarket permitem que investidores "apostem" no resultado de diferentes acontecimentos futuros, desde esportes à política.

A estratégia da corretora faz parte de um movimento de expansão de ativos disponíveis para os seus usuários a partir de integrações com a Solana e com a Base, o seu blockchain próprio. Outras redes também deverão ser integradas à plataforma nos próximos meses.

Outra novidade prometida pela Coinbase é um serviço que permitirá que empresas criem as suas próprias stablecoins, escolhendo a qual ativo elas serão pareadas. Com as mudanças, a exchange espera atrair mais usuários e expandir o volume negociado, ampliando suas receitas com taxas cobradas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | TikTok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativosAções

Mais de Future of Money

Hackers da Coreia do Norte roubam US$ 2 bilhões em criptomoedas em 2025

Preço do bitcoin tem 'vulnerabilidade' no curto prazo; entenda

Apesar da queda, bitcoin superou maioria dos setores cripto

País vai usar US$ 1 bilhão em bitcoin para construir 'Cidade do Mindfulness'

Mais na Exame

Minhas Finanças

Empresas devem pagar segunda parcela do 13° salário nesta sexta-feira, 19

Mundo

Trump quer anular cidadania americana de pessoas que nasceram fora dos EUA, diz jornal

Brasil

BYD planeja nova megafábrica de ônibus elétricos no Brasil após demanda superar capacidade atual

Inteligência Artificial

Xangai aposta em comunidades de superempreendedores para fortalecer ecossistema de IA