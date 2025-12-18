Invest

Empresa de Trump entra em negócio de fusão nuclear: ação dispara 40%

Trump Media & Technology terá metade da TAE Technologies; negócio é avaliado em US$ 6 bi

Truth Social: um dos negócios da Trump Media e Technology

Redação Exame

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16h44.

A Trump Media & Technology Group, controladora da plataforma Truth Social, anunciou nesta quinta-feira, 18, um acordo de fusão com a TAE Technologies, uma empresa que desenvolve tecnologia de energia de fusão nuclear, em um negócio avaliado em mais de US$ 6 bilhões (equivalente a cerca de R$ 33 bilhões).

O acordo é uma transação em ações em que os acionistas de cada empresa terão cerca de 50% da empresa combinada quando a fusão for concluída. Espera-se que isso ocorra em meados de 2026.

O acordo representa mais uma mudança drástica para a empresa de mídia social ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que revelou planos para uma ampla gama de novos empreendimentos comerciais este ano, incluindo o armazenamento de criptomoedas, a oferta de produtos financeiros e a criação de mercados para apostas esportivas.

Por volta das 16h05, as ações da Trump Media operavam com alta de 38,87%, cotadas a US$ 14,54.

O acordo ocorre em um momento de forte apoio do governo Trump à expansão da energia nuclear, com planos para novos reatores e incentivos à comercialização da fusão. A tecnologia ganhou destaque após avanços em laboratório, mas ainda enfrenta obstáculos técnicos e custos elevados, sem produção comercial até hoje.

Nesse contexto, a Trump Media investirá até US$ 300 milhões na TAE, que pretende iniciar, no próximo ano, a construção da primeira usina de fusão nuclear em escala comercial, com expectativa de geração de energia a partir de 2031.

Mesmo sem ser lucrativa e com ações marcadas por forte volatilidade, a Trump Media aposta em um setor que já atraiu mais de US$ 1,3 bilhão em investimentos e nomes de peso da tecnologia e das finanças.

O atual CEO da Trump Media, Devin Nunes, e o CEO da TAE, Michl Binderbauer, atuarão como co-CEOs na nova companhia.

