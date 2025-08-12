Circle anuncia criação de blockchain próprio focado em 'dólar digital' USDC

A Circle anunciou nesta terça-feira, 12, que pretende lançar uma rede blockchain própria, batizada de Arc. Segundo a companhia, o projeto terá como foco a USDC, criptomoeda pareada ao dólar que é emitida pela própria empresa e é a segunda maior stablecoin do mundo.

De acordo com a companhia, a Arc será um blockchain de primeira camada compatível com a Ethereum e que será desenvolvido para oferecer serviços empresariais nas áreas de pagamentos, negociação de moedas fiduciárias e aplicações no mercado de capitais, sempre por meio da USDC.

A stablecoin pareada ao dólar será usada como criptomoeda nativa da rede, servindo como pagamento para as taxas que precisam ser pagas por usuários para realizar todas essas operações. A Circle também disse que a rede terá uma interoperabilidade com outros blockchains do mercado.

A empresa classificou o anúncio da rede como um "momento decisivo em nossa jornada para que a Circle possa entregar uma plataforma completa para o sistema financeiro da internet". O blockchain será "completamente integrado" em todos os serviços oferecidos pela empresa.

A expectativa é que a rede de testes do blockchain seja lançada entre os meses de setembro e dezembro deste ano. Ainda não há uma data específica para o lançamento oficial da Arc e início das suas operações no mercado. O projeto foi anunciado junto com os resultados da companhia no segundo trimestre.

Segundo a Circle, a circulação da USDC cresceu 90% na comparação com o mesmo período de 2024, atingindo US$ 61,3 bilhões. A receita total da empresa cresceu 53%, mas a companhia acabou terminando o período com um prejuízo de US$ 482 milhões.

O lançamento da Arc ocorre poucos meses após um IPO bem-sucedido, com a Circle ofertando suas ações no mercado norte-americano. A operação foi uma das maiores dos últimos anos. Os papéis da companhia chegaram a saltar 200% na estreia, e a empresa obteve uma capitalização de mercado de mais de US$ 61 bilhões.

O anúncio da Circle também ocorre em meio a um movimento entre empresas do mercado de criptomoedas para lançar blockchains. É o caso das corretoras de criptomoedas Coinbase e Kraken, que anunciaram a criação de redes próprias, a Base e a Ink, em 2024. A Tether, outra emissora de stablecoins, também tem investido em redes blockchain focadas nessa categoria de criptomoedas.

