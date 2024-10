Ink: corretora de criptomoedas Kraken anuncia criação de blockchain próprio

A corretora de criptomoedas Kraken anunciou nesta quinta-feira, 24, que vai lançar uma rede blockchain própria. O movimento da exchange, uma das maiores do mercado, ocorre após outras corretoras e projetos do mundo cripto também terem lançados redes próprias desde 2023.

A rede da Kraken foi batizada de Ink e é descrita como uma "evolução natural" da missão da empresa. O objetivo é que o blockchain sirva como uma "ponta sem fricções" entre os usuários e o mundo de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), simplificando a atuação nesse ambiente.

A Ink é uma rede de segunda camada que fará parte da Superchain da Optimism, que reúne diversas redes diferentes. O objetivo é que o projeto reúne um "ecossistema único e integrado" de aplicações, protocolos e comunidades do mundo de DeFi, facilitando a exploração desse segmento.

"Além de se beneficiar da segurança da Ethereum – a maior plataforma blockchain do mundo – o Ink passará a fazer parte da Superchain. Esta rede unificada de blockchains compartilha segurança, governança e valores, empregando uma base de código padrão comum para ajudar a dimensionar a Ethereum", destaca o comunicado da exchange.

A Kraken ressaltou que sua rede será "a única apoiada por uma grande exchange ocidental que é focado na construção da melhor experiência com DeFi", buscando fomentar a inovação e "priorizando as comunidades".

"O próximo capítulo de DeFi será escrito com o Ink. Inspirado na década de experiência em criptomoedas da Kraken, o Ink é a ponte entre os usuários e o lugar onde desenvolvedores visionários transformarão códigos em revoluções financeiras", promete a empresa.

A corretora ainda não revelou uma data para o lançamento do blockchain e se ele contará com uma criptomoeda própria, mas afirmou que irá lançar "em breve" a rede de testes do projeto para desenvolvedores interessados. Ela também lançou um token não-fungível (NFT, na sigla em inglês) para comemorar o anúncio.

O movimento da Kraken ocorreu em meio à intensificação do lançamento de redes blockchain - em especial as de segunda camada - por empresas. Um dos casos de destaque mais recentes foi o lançamento do Base, a rede própria da corretora de criptomoedas Coinbase.