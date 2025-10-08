ETFs de bitcoin vão bater recorde de investimentos no 4º trimestre, projeta gestora

A gestora Bitwise divulgou um relatório na última terça-feira, 7, em que projeta que os ETFs de bitcoin vão bater um recorde de investimentos no quarto trimestre de 2025. A expectativa é que a criptomoeda seja beneficiada por aportes intensos nos últimos meses do ano.

O relatório destaca que a Bitwise projetava no início de 2025 aportes superiores aos US$ 36 bilhões investidos no primeiro ano de negociação. Até o momento, os fundos atraíram US$ 22,5 bilhões, o que implicaria em uma captação final em 2025 na casa dos US$ 30 bilhões.

Entretanto, a Bitwise reforçou a sua projeção nesta semana, afirmando que tanto os investimentos nos ETFs quanto o próprio bitcoin vão bater recordes nos próximos meses. A gestora apontou três catalisadores que deverão estar por trás desse movimento.

A aprovação em investimentos em ETFs da criptomoeda por gestoras de grandes patrimônios, a própria alta recente do ativo, com novo recorde, e uma narrativa de investimento na criptomoeda como forma de reduzir a exposição a um dólar em enfraquecimento deve impulsionar o ativo.

A Bitwise pontua que gigantes do mercado como o Morgan Stanley e o Wells Fargo recentemente liberariam recomendações de alocação de investimentos em bitcoin em portfólios. E outros gigantes, como a UBS e a Merrill Lynch deve ter um movimento semelhante em breve.

A tendência indica que o mercado financeiro vai se abrir cada vez mais a investimentos no bitcoin, diante de uma demanda reprimida dos seus clientes. E a disparada recente do ouro também tende a beneficiar a criptomoeda, vista por um público cada vez maior como uma reserva de valor digital.

A tendência é que as tradicionais revisões de fim de ano de portfólios de gestoras e assessores de investimento ampliem o espaço do ouro e incluam o bitcoin. Como resultado, os ETFs tendem a atrair investimentos expressivos. A gestora acredita que o movimento já começou, com US$ 3,5 bilhões atraídos apenas no início de outubro.

"Temos mais 64 dias para atrair outros US$ 10 bilhões. Acho que faremos isso e mais um pouco", reforçou o CIO da gestora, Matt Hougan.

