ETFs de bitcoin vão bater recorde de investimentos no 4º trimestre, projeta gestora

Bitwise afirma que fundos de investimento na criptomoeda vão ter aportes recordes nos últimos três meses de 2025

Bitcoin: gestora projeta investimentos recordes em ETFs (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17h35.

Última atualização em 8 de outubro de 2025 às 17h40.

A gestora Bitwise divulgou um relatório na última terça-feira, 7, em que projeta que os ETFs de bitcoin vão bater um recorde de investimentos no quarto trimestre de 2025. A expectativa é que a criptomoeda seja beneficiada por aportes intensos nos últimos meses do ano.

O relatório destaca que a Bitwise projetava no início de 2025 aportes superiores aos US$ 36 bilhões investidos no primeiro ano de negociação. Até o momento, os fundos atraíram US$ 22,5 bilhões, o que implicaria em uma captação final em 2025 na casa dos US$ 30 bilhões.

Entretanto, a Bitwise reforçou a sua projeção nesta semana, afirmando que tanto os investimentos nos ETFs quanto o próprio bitcoin vão bater recordes nos próximos meses. A gestora apontou três catalisadores que deverão estar por trás desse movimento.

A aprovação em investimentos em ETFs da criptomoeda por gestoras de grandes patrimônios, a própria alta recente do ativo, com novo recorde, e uma narrativa de investimento na criptomoeda como forma de reduzir a exposição a um dólar em enfraquecimento deve impulsionar o ativo.

A Bitwise pontua que gigantes do mercado como o Morgan Stanley e o Wells Fargo recentemente liberariam recomendações de alocação de investimentos em bitcoin em portfólios. E outros gigantes, como a UBS e a Merrill Lynch deve ter um movimento semelhante em breve.

A tendência indica que o mercado financeiro vai se abrir cada vez mais a investimentos no bitcoin, diante de uma demanda reprimida dos seus clientes. E a disparada recente do ouro também tende a beneficiar a criptomoeda, vista por um público cada vez maior como uma reserva de valor digital.

A tendência é que as tradicionais revisões de fim de ano de portfólios de gestoras e assessores de investimento ampliem o espaço do ouro e incluam o bitcoin. Como resultado, os ETFs tendem a atrair investimentos expressivos. A gestora acredita que o movimento já começou, com US$ 3,5 bilhões atraídos apenas no início de outubro.

"Temos mais 64 dias para atrair outros US$ 10 bilhões. Acho que faremos isso e mais um pouco", reforçou o CIO da gestora, Matt Hougan.

