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Mercado cripto dá acesso a qualquer ativo em todos os lugares do mundo, diz BTG

Executivos do banco e da Nelogica falaram sobre as eficiências possíveis com blockchain e IA durante a Copa BTG Trader 2026

(Future of Money/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16h15.

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Muito além das criptomoedas, o mercado cripto hoje é uma tecnologia que dá acesso a qualquer ativo em todos os lugares do mundo. A opinião é de André Portilho, head de ativos digitais do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), que falou durante painel na Copa BTG Trader 2026.

Segundo Portilho, a grande disrupção é existirem redes que permitem unificar as informações dos ativos em um único sistema de registro digital.

“Criptoativos são globais, o que é diferente de outras classes de ativos”, afirma. “O bitcoin é o mesmo no Japão e em Singapura, pois é uma tecnologia com ledgers [livros-razões] únicos e pode ser utilizada para qualquer ativo desde que eles sejam emitidos e negociados em blockchain.”

Na opinião do executivo, isso muda muito o cenário que existia antes, no qual era necessário abrir conta em outro país para poder ter acesso a ativos daquele mercado. “O principal é ter acesso a tudo o que existe de investimento e trading no mundo.”

Ao lado dele, Marcos Boschetti, CEO da Nelogica, afirmou que blockchain é uma tecnologia que permite reduzir custos ao possibilitar que as pessoas transacionem “sem um juiz” intermediário.

“Posso transacionar com alguém do Japão que não conheço nem vou conhecer diminuindo custos de forma dramática. Sistemas de confiança sem precisar conhecer a contraparte”, destaca.

Inteligência artificial

Os dois falaram sobre trade e a possibilidade de ganhar eficiência nessa prática ao utilizar inteligência artificial. “Onde eu tenho visto realmente o ganho de produtividade é quando colocamos isso no nosso fluxo de trabalho”, avalia Boschetti.

Portilho, por sua vez, diz que apesar dos ganhos, o uso de IA ainda possui um gargalo principal, que é o fator decisório humano. “Ainda estamos limitados à nossa capacidade de usarmos essas ferramentas”, comenta.

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