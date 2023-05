ChatPDF, Amazon, Runaways: 5 novidades no setor de inteligência artificial em abril

O setor de inteligência artificial tem registrado uma explosão de novos projetos e lançamentos de ferramentas que buscam usar a tecnologia de novas maneiras, e no mês de abril isso não foi diferente. A popularidade do ChatGPT abriu espaço, principalmente, para as chamadas inteligências artificiais generativas, que prometem mudar diversas atividades do dia a dia.

Esse tipo de IA é capaz de realizar diversas tarefas, como produção de textos, imagens, curadoria de conteúdo, programação e planejamento de negócios. Tudo a partir dos chamados "prompts", que são comandos enviados pelos usuários e que são concretizados pelas ferramentas tendo como base os seus bancos de dados de referência.

Apesar da inteligência artificial não ser uma novidade na economia mundial, as IAs generativas ainda tinham pouco espaço e eram vistas como uma tecnologia em fase de desenvolvimento e com resultados de baixa qualidade. Agora, esse cenário está mudando cada vez mais. Confira cinco novidades que o segmento teve no último mês e chamaram a atenção de especialistas!

Os NPCs são personagens de jogos que não podem ser controlados pelos jogadores e podem ser desde figurantes até elementos centrais nas histórias contadas em um videogame. Atualmente, esses personagens precisam ser criados por humanos, que planejam sua aparência, fala e comportamento.

Mas a inteligência artificial pode mudar esse cenário. Pesquisadores do Google e da Universidade de Stanford criaram um jogo chamado Smallville, inspirado no famoso The Sims. Mas com um diferencial importante: ele é composto apenas por NPCs, que são criados e controlados por inteligência artificial.

Roberta Arcoverde, diretora de engenharia no Stack Overflow, comenta que "o que eu achei mais impressionante foi quando começaram a misturar jogadores com NPCs. Vi uma demonstração de um jogo baseado no Smallville, muito interessante, com dois jogadores humanos, e o resto era IA. Eles conversavam com os NPCs errando palavras, fazendo perguntas super cotidianas, e eles respondiam com tanta humanidade e naturalidade".

"É muito interessante observar o potencial que isso tem para tornar nossas experiências com games muito mais imersivas”, avalia.

Uma das maiores polêmicas no segmento em abril foi o uso de inteligência artificial para a criação de músicas, usando como base as vozes e estilos de artistas famosos. Foi o caso de uma canção com as vozes dos artistas Drake e The Weeknd, e de um álbum completo no modelo da banda Oasis.

Sérgio Lopes, CTO da Alura, observa que, hoje, "você consegue treinar um modelo com todas as músicas de um cantor ou cantora e lançar um próximo álbum, que você mal consegue diferenciar. Fico pensando em tudo que veremos dentro da indústria da música".

Já no mundo dos vídeos, a Runaways lançou uma plataforma, o Gen2, que usa inteligência artificial para criar vídeos do zero. Ela compartilhou a primeira "produção" da ferramenta, que contou com atores, trilha sonora e roteiros todos desenvolvidos pela IA.

Runways Gen2 text-to-video is here, and it's mind blowing. Truly another 0-to-1 AI moment.

Here are some of the coolest examples of a new tool that just started rolling out in beta a couple hours ago 🧵👇 pic.twitter.com/5phh5lQpli

— Nathaniel Whittemore (@nlw) April 21, 2023