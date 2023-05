Você vai perder seu emprego para a inteligência artificial? Descubra maneiras de se destacar

Por Gustavo Mee*

É incrível como a tecnologia tem evoluído e impactado nossas vidas de várias maneiras, e o ChatGPT é uma prova disso. Esse chatbot alimentado por Inteligência Artificial (IA), criado pela OpenAI com o apoio da Microsoft, é capaz de responder perguntas, escrever textos e até mesmo passar em provas de vestibular. Seu desempenho é realmente impressionante e tem levado as pessoas a refletirem sobre como a IA poderia impactar seus empregos e carreiras.

Recentemente, eu li um relatório do Goldman Sachs sobre Inteligência Artificial que me deixou intrigado, trazendo reflexões sobre o impacto da IA no mercado de trabalho.

Segundo o relatório divulgado, cerca de 300 milhões de empregos ao redor do mundo poderiam ser automatizados de alguma forma pela nova onda de Inteligência Artificial. Os trabalhadores administrativos seriam os mais afetados, enquanto as profissões que exigem trabalho físico ou ao ar livre, como a construção, menos.

É verdade que a IA tem o potencial de substituir empregos que envolvem tarefas repetitivas e específicas. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode criar novas funções para novos empregos, assim como outras tecnologias já fizeram no passado. Por exemplo, novas profissões surgiram junto com a internet e as redes sociais.

Novas profissões com IA

Uma das profissões emergentes é o de Engenheiro de Prompt, que treina ferramentas de IA e o salário pode chegar a incríveis R$140.000 mensais. No futuro e no presente, vemos que o grande lance dessas ferramentas de inteligência artificial é você dar os direcionamentos corretos do que você precisa para que a ferramenta consiga te entregar algo mais assertivo.

A questão de saber dar os comandos certos para essas ferramentas é o que diferenciam as pessoas que tem mais resultado das que simplesmente usam para fazer uma pergunta simples. Quem realmente dá comandos para essas ferramentas tem extraído coisas maravilhosas.

Além disso, a IA pode abrir novas oportunidades para diversos profissionais. Empresas podem usar a tecnologia para aumentar a produtividade dos funcionários, permitindo que eles se concentrem em tarefas mais estratégicas e criativas. Isso significa que os trabalhadores poderão desenvolver novas habilidades e competências para trabalhar em conjunto com a IA.

É importante entender que a IA não é uma ameaça, mas sim uma oportunidade para trabalhar com a tecnologia ao invés vez de ir contra. É hora de se adaptar e investir em treinamento e educação para desenvolver as habilidades necessárias para trabalhar ao lado da IA aumentando sua eficiência e produtividade, tornando-se assim, mais valioso para o mercado.

*Gustavo Mee é especialista em inteligência artificial. Com mais de 2 milhões de seguidores e 100 milhões de visualizações nas redes sociais, Gustavo estuda novas tecnologias desde 2016, tendo, inclusive, passado um período no Vale do Silício em 2022.

Esse anúncio da Mynt não foi escrito por uma Inteligência Artificial. Mas somos tecnológicos. Nossa segurança é de ponta e nossa curadoria, de excelência. O que falta para você investir em crypto com a Mynt?

