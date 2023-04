Amazon lança inteligência artificial própria para concorrer com ChatGPT

A Amazon anunciou na quinta-feira, 13, dois lançamentos voltados à área de inteligências artificias generativas, que ficaram famosas graças ao GPT-4, um tipo IA conhecido como modelo de fundação (FM, na sigla em inglês) que foi usado para a criação do ChatGPT. A companhia anunciou dois projetos ligados à área: o Bedrock e o Titan.

O Bedrock é uma plataforma que permite que usuários criem suas próprias inteligências artificiais generativas a partir de diferentes modelos de fundação já existentes no mercado. Já o Titan é o FM próprio desenvolvimento pela gigante de tecnologia e varejo, que também ficará disponível para ser usado na plataforma de criação.

Modelos de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, conquistaram o mundo da tecnologia e ameaçam se tornar dominantes na economia global. Como o nome sugere, eles usam bancos de dados para criar conteúdos - como áudios, textos ou imagens - a partir de comandos. O anúncio da Amazon mostra que a empresa está pronta para entrar nesse segmento e competir com companhias como a Microsoft, o Google e a OpenIA.

O Bedrock foi criado pela Amazon Web Services, ou AWS, um braço da empresa especializado na área de computação em nuvem. De acordo com um comunicado da empresa, ele é "uma experiência sem servidor”, onde os usuários podem “personalizar FMs de forma privada com seus próprios dados e integrá-los e implantá-los facilmente em seus aplicativos".

Em paralelo ao lançamento do Bedrock, a companhia também anunciou o Titan, um produto que inclui dois novos modelos de fundação desenvolvidos pela Amazon Machine Learning. Os detalhes sobre o Titan são escassos até o momento, já que os representantes da empresa mantêm suas especificações técnicas em segredo. No entanto, o vice-presidente da AWS, Bratin Saha, disse à CNBC que a companhia está usando “uma versão aprimorada” do Titan para exibir resultados de pesquisa na página inicial da empresa.

Os usuários não ficarão limitados aos FMs internos da Amazon, pois a empresa também anunciou a integração do Bedrock com alguns dos modelos de fundação mais populares do setor de inteligência artificial, incluindo o Jurassic-2, um modelo de aprendizado de idiomas multilíngue, e o Claude, um agente de conversação da Anthropic.

O Bedrock também fornecerá acesso por meio de uma API na plataforma aos modelos da Stability AI, incluindo o Stable Diffusion, um popular gerador de imagens. O GPT-4 foi lançado há um mês e se tornou um dos mais usados no segmentos, mas o Bedrock e o Titan podem desafiar os atuais líderes do setor graças à quase onipresença da AWS e à facilidade de usá-los.

Os custos de treinamento de um modelo de inteligência artificial generativo podem ser exorbitantes. Uma vez que um modelo é treinado em um determinado conjunto de dados, ele fica essencialmente restrito a esses dados e pode ter dificuldades ao oferecer respostas a consultas não relacionadas aos temas com que foi treinado.

O Bedrock permite que os usuários contornem esse problema, dando a eles a opção de usar FMs preexistentes como uma infraestrutura de suporte aos seus dados. Para clientes que já estão na AWS e aqueles que trouxerem seus dados para o ecossistema da empresa, isso significa que seus dados permanecerão tão seguros quanto estariam normalmente na nuvem da Amazon e nunca serão usados em conjuntos de dados de treinamento.

De acordo com o anúncio da companhia, “nenhum dos dados dos clientes é usado para treinar os modelos subjacentes e, como todos os dados são criptografados e não saem da Virtual Private Cloud (VPC) do cliente, os clientes podem confiar que seus dados permanecerão privados e confidenciais".

Avanço da inteligência artificial

A Amazon espera transformar o duelo entre as inteligências artificiais generativas Bard, do Google, e ChatGPT, da Microsoft e OpenAI, em uma batalha mais ampla com o anúncio do Bedrock e a estreia dos dois novos grandes LLMs próprios.

Enquanto o Titan e o Bedrock se preparam para se juntar à primeira onda de modelos de inteligência artificial generativas voltados para o público em geral, empresas de tecnologia em todo o mundo estão se preparando para entrar nesse mercado.

A empresa de tecnologia chinesa Alibaba deve lançar seu próprio chatbot de inteligência artificial, chamado “Tongyi Qianwen”, na esperança de se contrapor às grandes corporações ocidentais que atualmente dominam o espaço. Já a Baidu, uma empresa de tecnologia chinesa, tentou entrar nesse mercado com o lançamento do Ernie – um aceno ao Bard do Google – mas a má recepção ao produto causou uma queda de 10% nas ações da empresa.

Esse anúncio da Mynt não foi escrito por uma Inteligência Artificial. Mas somos tecnológicos. Nossa segurança é de ponta e nossa curadoria, de excelência. O que falta para você investir em crypto com a Mynt?

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok