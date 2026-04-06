CEO do JPMorgan admite concorrência com blockchain

No documento, Dimon cita expressamente as stablecoins, contratos inteligentes e “outras formas de tokenização”. As stablecoins são criptomoedas cuja cotação está atrelada na paridade de 1:1 à de alguma divisa tradicional, como é o caso do dólar americano.

Diante deste cenário, o executivo diz que o sucesso da companhia no futuro será baseado na capacidade do banco investir “com sabedoria” e agir de forma “rápida e ágil”, incorporando inteligência artificial em tudo o que faz.

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“Embora grande parte do que fazemos permaneça a mesma coisa – atender pessoas e empresas que precisam guardar dinheiro, movimentar dinheiro, investir dinheiro, captar recursos e gerenciar seus investimentos – novos concorrentes e novas tecnologias podem mudar a natureza fundamental de como tudo isso é feito”, afirmou.

Segundo Dimon, o JPMorgan pode trabalhar melhor os dados para auxiliar o cliente, desenvolvendo produtos mais rápido e que tornem a vida do consumidor mais fácil. Além disso, ele defendeu o lançamento de iniciativas blockchain pelo banco.

“Precisamos lançar nossa própria tecnologia de blockchain e focar continuamente, de forma muito detalhada, no que nossos clientes querem”, afirma.

O executivo apontou que na área de Banco Comercial e de Investimento (CIB, na sigla em inglês) o JPMorgan está se expandindo para mais países e regiões, “garantindo crescimento em mercados privados e desenvolvendo ainda mais nossas capacidades em pagamentos globais e ativos digitais.”

Apesar disso, Dimon admite que o tamanho do banco pode ser uma desvantagem em relação às startups inovadoras, pois é necessário navegar em meio a muita complexidade e burocracia.

“Isso pode desacelerar a tomada de decisões, gerar arrogância e obscurecer o foco essencial de enxergar o mundo pelos olhos do cliente. Ser uma empresa de grande porte torna mais fácil ignorar novos concorrentes, já que eles frequentemente começam pequenos, com um único produto, mas se expandem rapidamente.”

Por fim, Dimon citou como as concorrentes mais bem sucedidas neste sentido Block (pagamentos digitais e soluções financeiras), Citadel (fundo de hedge e formador de mercado), Revolut (banco digital global) e Stripe (infraestrutura de pagamentos online).

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