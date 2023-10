CEO da Binance perde R$ 60 bilhões com redução de atividade na corretora

Changpeng Zhao, CEO da corretora de criptomoedas Binance, é considerado um dos maiores bilionários do mercado cripto. Entretanto, sua fortuna encolheu nos últimos meses: de acordo com a Bloomberg, o executivo perdeu US$ 12 bilhões (cerca de R$ 60 bilhões, na cotação atual) ao longo de 2023, resultando em uma redução de sua fortuna de 38%.

De acordo com a Bloomberg, a fortuna atual do bilionário agora é de US$ 17,2 bilhões. A empresa afirma que a queda no seu patrimônio coincidiu com uma desaceleração do volume de negociações na Binance, resultando em uma redução da fatia de mercado da exchange, que continua sendo a maior do mundo.

As perdas de fortunas não são exatamente uma novidade no mercado de criptomoedas. Em novembro, o então CEO da FTX Sam Bankman-Fried perdeu todo o seu patrimônio, avaliado em US$ 26 bilhões, depois que a exchange declarou falência após passar por uma onda de saques de clientes.

A própria quebra da FTX acabou beneficiando a Binance, com a exchange expandindo sua fatia de mercado no começo deste ano até atingir um pico de 62% do total no primeiro trimestre. De lá para cá, porém, a fatia caiu e agora equivale a cerca de 51%, mostrando como ela ainda domina o segmento.

O segundo e o terceiro trimestres foram marcados por uma lateralidade maior no mercado, o que pode ter incentivado a queda no volume de transações. Ao mesmo tempo, a Binance encerrou durante esse período a sua promoção de taxa zero para negociação de diversas criptomoedas.

Problemas na Binance

A Bloomberg entrou em contato com a Binance e pediu um posicionamento da exchange sobre o tema, mas não obteve resposta. Outro problema enfrentado pela corretora envolve a atuação das autoridades dos Estados Unidos: atualmente, tanto Zhao quanto a empresa enfrentam processos abertos por reguladores.

Os processos envolvem acusações de que a Binance teria oferecido valores mobiliários para seus clientes americanos sem a autorização dos reguladores do país. Além disso, Zhao e a empresa também foram processados por supostamente misturarem fundos de clientes com os da companhia.

O avanço das ações de reguladores já resultou em ondas de saques ao longo de 2023. Entretanto, diferentemente da FTX, a Binance sobreviveu aos eventos e segue operando normalmente. Já o seu braço nos Estados Unidos anunciou recentemente restrições de negociação e saques para seus clientes.

