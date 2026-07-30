Analista prevê que criptomoeda XRP valerá US$ 100 trilhões e causa comoção

O analista Adam Kagy, conhecido como xrpl_Adam, fez uma previsão que movimentou a comunidade cripto no X (Twitter) nesta semana. Para Kagy, há um cenário específico em que a criptomoeda XRP, utilizada pela Ripple para transações internacionais, poderia sair de US$ 1 para US$ 1.000 e chegar a um valor de mercado total de US$ 100 trilhões.

A título de comparação, o Produto Interno Bruto (PIB) – ou seja, a soma em dólares de tudo o que é produzido em um ano – nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, foi de aproximadamente US$ 30 trilhões em 2025.

Para o analista, a tese é simples: se o XRP tiver demanda para ser usado como garantia bloqueada por instituições, tudo isso é possível. “Isso deixa de soar insano se algo obrigar as instituições a manterem XRP que não podem gastar. Existe exatamente uma coisa no mercado financeiro que faz isso: garantia”, afirmou.

“Ao depositar garantias para uma posição, elas ficam bloqueadas durante toda a vigência da operação. Não se trata de velocidade nem de vazão; é um ativo imobilizado que, legalmente, não pode ser movimentado. O ouro não tem o valor que tem porque as pessoas o utilizam para realizar transações”, acrescentou.

Hidden Road pode transformar XRP em garantia

Na opinião de Kagy, o primeiro passo para esse cenário já teria sido dado quando a Ripple fechou a aquisição da corretora prime Hidden Road em outubro de 2025. Ele lembra que a empresa agora foi incorporada como a área de negócios Ripple Prime, justamente uma instituição que atua no ramo de avaliar o que é considerado uma garantia válida.

Além disso, a agência de classificação de risco KBRA atribuiu um rating BBB para a Ripple Prime, colocando a empresa em grau de investimento, o que aumenta sua confiança no mercado.

Enquanto isso, o analista comenta que a própria Ripple até agora não colocou XRP como garantia no Ripple Prime, mencionando apenas a stablecoin RLUSD. “No palco da Consensus em maio, [o CEO da Ripple, Brad] Garlinghouse falou sobre tornar o XRP uma boa garantia em diversas plataformas institucionais. Tempo futuro.”

“O dia em que o XRP for aceito como margem elegível em uma corretora prime com classificação de grau de investimento será o dia em que haverá um motivo estrutural para mantê-lo – um motivo que nada tem a ver com a meta de preço de quem quer que seja”, defendeu Kagy.

Por fim, o analista diz que o XRP é a única criptomoeda entre as maiores do mercado que consegue passar pelo crivo de conformidade, já que recebeu diversas decisões judiciais nos últimos anos. “Multa de US$ 125.035.150, nenhuma devolução de lucros, caso encerrado definitivamente em 22 de agosto de 2025.”

Postagem divide a comunidade cripto

Enquanto alguns usuários elogiaram o analista pela tese, outros receberam com total descrença. Muitos chamaram o argumento de “lixo” ou especularam que ele estava apenas tentando manipular o mercado a valorizar novamente a criptomoeda para ele poder vender os seus tokens, nos quais supostamente estaria com prejuízo.

Kagy é famoso na comunidade do XRP por ser o fundador do marketplace de Tokens Não-Fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) xrp.cafe. Ele também é cofundador de projetos como First Ledger e Honeycluster.

Às 10h23 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 30, o XRP subia 0,6%, sendo negociado a US$ 1,08 por unidade. O valor de mercado do token é de US$ 67,6 bilhões.

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