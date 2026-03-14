Irã lança mísseis contra base com tropas dos EUA na Arábia Saudita

A Guarda Revolucionária do Irã, braço ideológico das Forças Armadas da República Islâmica, anunciou na noite deste sábado, 14, ter disparado uma bateria de mísseis contra tropas dos Estados Unidos posicionadas em Al-Kharj, na Arábia Saudita.

Segundo o comunicado oficial, a base atingida abriga caças F-35 e F-16, além de servir como depósito de combustível para caminhões-tanque.

Autoridades sauditas não confirmaram imediatamente a ação militar iraniana. No entanto, mais cedo, o Ministério da Defesa da Arábia Saudita havia informado a interceptação de seis mísseis balísticos com destino à região de Al-Kharj.