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Irã lança mísseis contra base com tropas dos EUA na Arábia Saudita

Guarda Revolucionária reivindica ataque a instalação que abriga caças F-35 e F-16; sauditas dizem ter interceptado projéteis

Segundo o comunicado oficial, a base atingida abriga caças F-35 e F-16 (Atta Kenare/AFP)

Segundo o comunicado oficial, a base atingida abriga caças F-35 e F-16 (Atta Kenare/AFP)

Letícia Ozório e AFP

Publicado em 14 de março de 2026 às 18h16.

A Guarda Revolucionária do Irã, braço ideológico das Forças Armadas da República Islâmica, anunciou na noite deste sábado, 14, ter disparado uma bateria de mísseis contra tropas dos Estados Unidos posicionadas em Al-Kharj, na Arábia Saudita.

Segundo o comunicado oficial, a base atingida abriga caças F-35 e F-16, além de servir como depósito de combustível para caminhões-tanque.

Autoridades sauditas não confirmaram imediatamente a ação militar iraniana. No entanto, mais cedo, o Ministério da Defesa da Arábia Saudita havia informado a interceptação de seis mísseis balísticos com destino à região de Al-Kharj.

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