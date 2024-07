Celestia: criptomoeda dispara mais de 20% e contraria queda no mercado

A criptomoeda Celestia é um dos destaques do mercado nesta semana, contrariando uma forte queda disseminada entre os ativos e acumulando uma valorização de mais de 27% nos últimos sete dias, de acordo com dados da plataforma CoinGecko.

O desempenho da criptomoeda chama atenção principalmente pelo fato de que, em junho, o ativo foi um dos que mais desvalorizaram. Um levantamento da QR Asset aponta que, no mês passado, a moeda teve um recuo de 46,74%, com o quarto pior desempenho entre as 40 maiores criptos do mercado.

A nova disparada do ativo ocorre após uma tendência de queda que se estendeu pelos últimos cinco meses - despencando 70%-, gerando especulações sobre um sentimento negativo do mercado em relação ao projeto.

Por outro lado, dados de negociação de preços futuros indicam que os investidores ainda não estão totalmente confiantes com a capacidade da Celestia de reverter as quedas recentes: a maior parte das negociações de contratos futuros ainda são de queda do ativo.

Para analistas, o mercado pode estar subestimando o potencial do projeto e considerando apenas a queda passada, sem levar em conta possíveis valorizações. No caso da criptomoeda, os ganhos podem vir devido ao potencial da iniciativa e a sua proposta de ser um blockchain "modular".

A Celestia é uma rede blockchain que busca oferecer serviços de armazenamento de dados para outras redes, em especial as de segunda camada, gerando mais velocidade de processamento nesses projetos e facilitando a decentralização.

A Celestia é uma rede blockchain que busca oferecer serviços de armazenamento de dados para outras redes, em especial as de segunda camada, gerando mais velocidade de processamento nesses projetos e facilitando a decentralização.

Já a criptomoeda do projeto, a tia, é um token usado para as transações na rede, essenciais para a realização de qualquer armazenamento de dados no blockchain. Os detentores do ativo também podem atuar como validadores das operações.

Para João Galhardo, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, a valorização da Celestia nesta semana é uma correção da forte queda observada nos últimos meses, mas não indica uma nova tendência de valorização do ativo.