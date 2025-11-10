Cazaquistão planeja criar reserva de US$ 1 bilhão com criptomoedas

O Cazaquistão pode se juntar em breve a um grupo ainda pequeno de países que contam com reservas nacionais de criptomoedas. A maior economia da Ásia Central deu avanços importantes para a criação de uma reserva própria, que pode chegar à casa dos US$ 1 bilhão em ativos. A informação foi divulgada pela Bloomberg.

O objetivo do país seria oficializar a reserva no início de 2026. O total de ativos pode variar entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, com a maior parte proveniente de apreensões em operações policiais realizadas no Cazaquistão ao longo dos últimos anos.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

As criptomoedas seriam transferidas para um portfólio estatal de investimento, mas ele não deverá ter uma exposição direta total a ativos digitais. O posicionamento sugere um investimento em produtos de exposição indireta ao segmento, incluindo via ETFs (fundos negociados em bolsa).

A reserva nacional também deverá contar com ativos obtidos de operações estatais de mineração de criptomoedas no país. O Cazaquistão se consolidou desde 2021 como um dos países mais importantes na mineração de bitcoin ao redor do mundo, atraindo diversas operações.

O presidente do banco central do país, Timur Suleimenov, afirmou à Bloomberg que o projeto faz parte de um plano mais amplo para modernizar as reservas financeiras do Cazaquistão. A ideia é que o portfólio reúna participações em ETFs e em empresas ligadas ao mercado cripto.

A reserva também será vinculada ao Central Financeiro Internacional de Astana, localizado na capital do país e que busca se consolidar como um hub regional para atrair fintechs e empresas ligadas ao mundo das criptomoedas. O projeto conta com uma regulação especial, mais flexível.

O país também pretende usar a reserva e os recursos obtidos com o mercado cripto para reduzir a sua dependência da exportação de commodities e diversificar as reservas. O Cazaquistão não descarta, ainda, a criação de parcerias internacionais para expandir a operação.

O primeiro país a criar uma reserva nacional de criptomoedas foi El Salvador, focado no bitcoin. Entretanto, o passo mais significativo na área foi dado neste ano pelos Estados Unidos, com a criação de uma reserva de bitcoin e estoques de outras criptomoedas, todas provenientes de apreensões em operações policiais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok