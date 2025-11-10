Cazaquistão planeja criar reserva de US$ 1 bilhão com criptomoedas

Cazaquistão: país deve criar reserva de criptomoedas (Kazakh Presidential Press Service/Handout/Reuters)
Editor do Future of Money
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12h20.
O Cazaquistão pode se juntar em breve a um grupo ainda pequeno de países que contam com reservas nacionais de criptomoedas. A maior economia da Ásia Central deu avanços importantes para a criação de uma reserva própria, que pode chegar à casa dos US$ 1 bilhão em ativos. A informação foi divulgada pela Bloomberg.
O objetivo do país seria oficializar a reserva no início de 2026. O total de ativos pode variar entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, com a maior parte proveniente de apreensões em operações policiais realizadas no Cazaquistão ao longo dos últimos anos.
As criptomoedas seriam transferidas para um portfólio estatal de investimento, mas ele não deverá ter uma exposição direta total a ativos digitais. O posicionamento sugere um investimento em produtos de exposição indireta ao segmento, incluindo via ETFs (fundos negociados em bolsa).
A reserva nacional também deverá contar com ativos obtidos de operações estatais de mineração de criptomoedas no país. O Cazaquistão se consolidou desde 2021 como um dos países mais importantes na mineração de bitcoin ao redor do mundo, atraindo diversas operações.
O presidente do banco central do país, Timur Suleimenov, afirmou à Bloomberg que o projeto faz parte de um plano mais amplo para modernizar as reservas financeiras do Cazaquistão. A ideia é que o portfólio reúna participações em ETFs e em empresas ligadas ao mercado cripto.
A reserva também será vinculada ao Central Financeiro Internacional de Astana, localizado na capital do país e que busca se consolidar como um hub regional para atrair fintechs e empresas ligadas ao mundo das criptomoedas. O projeto conta com uma regulação especial, mais flexível.
O país também pretende usar a reserva e os recursos obtidos com o mercado cripto para reduzir a sua dependência da exportação de commodities e diversificar as reservas. O Cazaquistão não descarta, ainda, a criação de parcerias internacionais para expandir a operação.
O primeiro país a criar uma reserva nacional de criptomoedas foi El Salvador, focado no bitcoin. Entretanto, o passo mais significativo na área foi dado neste ano pelos Estados Unidos, com a criação de uma reserva de bitcoin e estoques de outras criptomoedas, todas provenientes de apreensões em operações policiais.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok