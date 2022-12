Casal perde criptomoedas depositadas em corretora falida um dia após casamento

Embora seja inegável que grandes empresas tenham sido significativamente afetadas pelo desastre da FTX, investidores de varejo como Jaime Zulueta – que acabou de se casar – também carregam o fardo de confiar suas criptomoedas em uma plataforma de negociação que acabou traindo de forma brutal a confiança dos seus clientes.

Falando ao Cointelegraph, Zulueta contou a história de como ele e sua esposa lidaram com o desafio de perder parte de suas economias logo após o casamento. De acordo com o investidor de criptomoedas, ele descobriu a exchange porque a FTX era popular em Taiwan, o país de origem de sua parceira. “Antes de usar a plataforma, também li vários artigos na mídia exaltanado a FTX e o seu fundador, Sam Bankman-Fried”, acrescentou.

Questionado sobre como ele se sentiu ao saber do colapso da FTX, Zulueta disse que ficou "triste e surpreso" porque parte de seus fundos pessoais estava na exchange. A companheira de Zulueta, que optou pelo anonimato, também ficou arrasada com a notícia. O investidor explicou:

“Ela ficou igualmente chocada e triste. Não conseguimos dormir direito por alguns dias.”

No one wants to start their wedding with "Honey, SBF stole our money."

But such is life.

Not everything happens the way we expect it.

— Jaime does Web3 (@JaimeZ888) November 20, 2022