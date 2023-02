Carnaval brasileiro terá representação virtual no metaverso com desfiles e NFTs

O mês de fevereiro é sempre marcado pelas comemorações de carnaval, mas desta vez com uma novidade. O evento que marca a expressão cultural brasileira terá uma representação virtual no metaverso, através de uma parceria das plataformas Decentraland e Upland.

Os milhões de usuários das plataformas, que estão entre os principais metaversos da atualidade, poderão desfrutar dos melhores momentos das folias de Salvador e Rio de Janeiro com desfiles e fantasias em NFT, por exemplo.

A programação inédita terá atrações artísticas, transmissões de shows e bailes e uma cobertura em tempo real com repórteres direto das ruas das três capitais da folia. Serão exibidos momentos do circuito Barra-Ondina na capital baiana e dos desfiles no sambódromo da Sapucaí.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

“O carnaval e o metaverso não têm fronteiras. A iniciativa dos metaversos é a realização de um sonho para muitos usuários, construtores e entusiastas da web3 que defendem o princípio da interoperabilidade e da parceria pois sabem das inúmeras possibilidades que isto proporciona”, afirmou Ney Neto, que lidera as operações do Upland na América Latina.

O metaverso Upland conta com uma representação da cidade do Rio de Janeiro. Por lá, ainda existe uma quadra virtual da Estação Primeira de Mangueira. Para curtir o carnaval na plataforma do Upland, o usuário precisará se dirigir ao endereço virtual da Rua Visconde de Niterói, 1072, quadra da Mangueira no metaverso.

Eles poderão adquirir NFTs de fantasias e ornamentos com as cores da escola de samba verde e rosa, que este ano traz o desfile com o enredo “As Áfricas que a Bahia Canta”, em homenagem aos blocos-afro da Bahia como Araketu, Olodum e Ilê Aiyê.

“A Mangueira é uma senhora de 95 anos que não mede esforços para ser pioneira. A parceria com Upland nos permite oferecer uma experiência inédita para nosso público, romper as fronteiras da quadra, do sambódromo, viver intensamente tudo que a escola está fazendo. O mundo agora pode estar do nosso lado acompanhando as atividades e ajudando a gerar recursos aos projetos socioeducativos do nosso instituto”, comentou Moacyr Barreto, vice-presidente da Estação Primeira de Mangueira.

Em Decentraland, fantasias de carnaval e movimentos de samba agitarão os dias dos avatares personalizados de usuários, que poderão, ainda conhecer a história de todos os 20 títulos da Estação Primeira de Mangueira na Sapucaí.

Quanto ao carnaval de Salvador, o primeiro bloco baiano a abraçar a Web3, nova fase da internet que engloba blockchain, criptomoedas, NFTs e o metaverso foi o Fissura. No próximo sábado, 18, o bloco fará a estreia de seu projeto em parceria com a Musigreen, empresa que une entretenimento e causas sustentáveis por meio da tecnologia blockchain. Ativações farão o papel de conectar os foliões ao metaverso.

“O metaverso é um excelente lugar para realizar eventos no formato virtual. É uma experiência completamente diferente do evento presencial, mas complementar e muito interessante, principalmente para o público que já está mais acostumado com o universo gamer”, afirmou Fernando Godoy, fundador da Flex Interativa, empresa brasileira que desenvolveu a experiência interativa da Mangueira no Upland.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok