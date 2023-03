Cardano surfa em alta do mercado, atrai investidores e pode subir mais após atualizações

A ada, criptomoeda nativa do blockchain Cardano, iniciou uma tendência de alta em 2023 que ganhou força recentemente, com o ativo acumulando uma valorização de mais de 10% nos últimos sete dias, de acordo com o CoinGecko. Por trás desse movimento, o projeto tem conquistado mais investidores e batido métricas relevantes, que podem sinalizar um crescimento ainda maior em breve.

Apenas nesta semana, a rede conquistou novos recordes relevantes. Dados da plataforma de inteligência de mercado Messari indicam que a Cardano o valor médio de transações no blockchain está no maior valor desde junho de 2022, enquanto o número de transações por segundo retomou os patamares elevados de fevereiro deste ano.

Ao mesmo tempo, o número de endereços de carteiras digitais com pelo menos uma ou dez unidades da ada atingiu o maior valor da história. Outro recorde inédito atingido pelo projeto foi o da quantidade da criptomoeda armazenada pelos 10% de endereços mais ricos da rede, que chegou a 32,84 bilhões de adas.

Outra métrica considerada importante pelo mercado é o de volume de transações no blockchain acima de US$ 100 mil, e, segundo o analista AliCharts, ela também está em alta, indicando um "engajamento crescente por parte de investidores institucionais e grandes investidores da ada".

E a sequência de recordes não parou por aí. Na quinta-feira, 16, a Cardano atingiu novamente o maior valor de depósitos da sua criptomoeda na rede, uma métrica conhecida como TVL. Atualmente, ele é de 370,1 milhões de ada, com uma variação diária de 5,41%. O projeto vem batendo recordes de TVL dia após dia.

Os dados indicam um crescimento na adoção ao blockchain, sua criptomoeda e seus projetos, um movimento que contribuiu para sua valorização em 2023 e, se continuar, ajudará a ada a manter seu movimento de alta. Como a criptomoeda possui uma quantidade limite que será emitida, quanto maior a demanda por ela, mais ela tende a valorizar.

No acumulado de 2023, o TVL da Cardano subiu mais de 80%. Por trás do movimento, analistas citam uma série de atualizações e novidades no projeto. A principal foi o lançamento do Djed, uma stablecoin pareada com o dólar, ou seja, uma unidade da criptomoeda é equivalente a US$ 1.

Recentemente, o blockchain também registrou um recorde no número de investidores que possuem a sua criptomoeda nativa, a ada, há mais de um ano. A métrica é considerada importante pelo mercado já que pode impactar nos preços do ativo no futuro.

Cardano vai continuar subindo?

Os recordes sinalizam que, até o momento, mais pessoas estão acreditando no potencial da criptomoeda e seu blockchain, o que ajuda na sua valorização, e aderindo ao projeto conforme sua rede vai ganhando novas aplicações e serviços. No dia 1º de março, os responsáveis pelo projeto divulgaram mais detalhes sobre a próxima grande atualização da Cardano, que levará a rede para a sua quinta e última "era".

A ideia é que a mudança traga uma série de novidades para a rede, com foco em governança, descentralizando sua gestão e aumentando o poder de decisão dos usuários. Ela será dividida em três partes, mas não há uma previsão oficial para o seu lançamento.

Já nesta semana, o blockchain concluiu uma atualização menor, batizada de Node version 1.35,6, que foi voltada para melhorar o suporte para transações entre usuários e oferecer mais resiliência na rede, melhorando a experiência dos seus adeptos e buscando, assim, incentivar ainda mais sua adoção.

Em um post no Twitter, o analista AliCharts observou que "cerca de 83 mil endereços compraram 3,85 bilhões de ada entre US$ 0,37 e US$ 0,38. Esta é uma das barreiras de resistência mais importantes à frente para a Cardano. Portanto, espere uma disparada se a ada for capaz de superar essa barreira". Atualmente, a criptomoeda é cotada a US$ 0,339.

