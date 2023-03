Blockchain Cardano revela planos para 'nova era', com foco em governança

Lançado em 2017, o blockchain Cardano é atualmente um dos maiores e mais conhecidos do mercado de criptomoedas, e agora os responsáveis pelo projeto divulgaram mais detalhes sobre sua próxima grande atualização, que o levará para sua quinta e última "era", a Voltaire. A ideia é que a mudança traga uma série de novidades para a rede, com foco em governança.

Em um vídeo publicado na quarta-feira, 1º, o vice-presidente da empresa de pesquisas Input Output Nigel Hemsley explicou que o processo de implementação da nova era será dividido em três etapas. A primeira será a MBO, sigla em inglês para "Organização Baseada nos Membros".

A ideia é que ela crie um "ponto de agregação" para toda a comunidade de membros, ajudando a administrar todos os futuros processos de governança e tomada de decisões para continuar o roadmap de atualizações, entregas e desenvolvimento do blockchain.

Em seguida, haverá a etapa "Constituição", que estabelecerá um conjunto de regras que todos os membros da comunidade precisão seguir para participar do ecossistema. Ela buscará estabelecer "uma série de direitos orientadores e os princípios" que os interessados em participar do projeto precisarão seguir como parte da nova governança.

Por fim, será implementado o "Consentimento Democrático", que representa a implementação técnica necessária para viabilizar uma nova "governança ampla e a participação massiva da comunidade", algo que, segundo Hemsley, será possível através da aplicação da tecnologia blockchain. Cada etapa foi descrita por ele como um "pilar de governança".

Essas alterações serão viabilizar por uma atualização batizada de CPI 1694. Hemsley disse que ela "envolverá a implementação que permitirá que qualquer membro da comunidade vote ou contribua de alguma forma com as mudanças na Cardano".

As per the announcement back at IOScotFest ‘Age of Voltaire’ in November, IOG aims to deliver #Voltaire via three governance pillars, the MBO, the Constitution, and Democratic consent. Here's Nigel with more 👇 Watch the full video here: https://t.co/atg4eSbyNw #Cardano pic.twitter.com/7xKG0ycAgs — Input Output (@InputOutputHK) March 1, 2023

Ele ressaltou que a atualização trará para o blockchain uma nova era com "uma governança que desbloqueie todo o potencial da comunidade e crie um sistema autossustentável". Hemsley não informou uma data prevista para a conclusão desse processo, mas disse que esse trabalho se estenderá pelo ano e envolverá outros agentes do ecossistema, como a Cardano Foundation e a Emurgo.

"Estamos organizando workshops, novas atualizações para desenvolvedores, posts em blogs e outras coisas que vão permitir que toda a comunidade acompanhe o progresso do Voltaire", garantiu o executivo. A ideia também é coletar sugestões e críticas de usuários para complementar as mudanças propostas até o momento.

A Cardano foi idealizada como um blockchain voltado ao desenvolvimento de aplicativos descentralizados (DApps, na sigla em inglês) a partir de ferramentas de múltiplos ativos e contratos inteligentes verificáveis com foco em escalabilidade, interoperabilidade e sustentabilidade.

Sua criação foi dividida em cinco "eras", cada uma envolvendo a criação e lançamento de diferentes aplicações. A primeira, Byron, envolveu o lançamento do projeto para o público junto com sua criptomoeda, a ada, atualmente a oitava maior do mercado em termos de capitalização de mercado. Em seguida, foram feitas atualizações com foco em descentralização (Shelley), contratos inteligentes (Goguen) e escalabilidade (Basho). A era Voltaire concluirá esse roadmap inicial.

Sabia que você pode investir em Cardano, bitcoin, ether e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok