BTG acerta máxima do bitcoin e projeta criptomoeda em US$ 120 mil em recomendação para clientes

Na última quinta-feira, 10, o bitcoin atingiu uma nova máxima histórica, em mais de US$ 118 mil. Com performance surpreendente, ao longo de 2025 a maior criptomoeda do mundo bateu uma série de recordes consecutivos de preço. Antes da máxima mais recente acontecer, os analistas da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, divulgaram um relatório de “trade idea” que mencionava a possibilidade disso acontecer e potenciais oportunidades de lucro para clientes que vão até a cotação de US$ 120 mil.

Segundo os analistas Matheus Parizotto, João Galhardo e Lucas Costa, que assinam o documento disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt e do BTG Pactual, houve uma oportunidade de negociação para o bitcoin graças à resiliência da criptomoeda após os conflitos o Oriente Médio, catalisadores estruturais e a adoção corporativa crescente.

E, apesar da máxima recente em quase US$ 118 mil, a oportunidade ainda pode se manter, já que os analistas projetam que o bitcoin ultrapasse os US$ 120 mil.

“Caso o cenário técnico positivo se mantenha, a primeira resistência importante e alvo estratégico para realização parcial de lucros é a faixa de US$ 112 mil, atual máxima histórica. Superando esse patamar, projetamos como alvo principal da operação a faixa próxima de US$ 120.400, conforme indicado por projeções de Fibonacci”, disseram os analistas da Mynt no documento, divulgado em 26 de junho. Na época, o bitcoin era cotado em aproximadamente US$ 107 mil.

Confira os fundamentos por trás da recomendação dos analistas da Mynt:

• Resiliência pós-conflito: com o anúncio do cessar-fogo no conflito no Oriente Médio, o bitcoin tende a repetir o histórico de recuperação superior às demais classes de ativos em cenários pós-crise.

• Catalisadores estruturais: aprovação recente da reserva estratégica estadual de bitcoin pelo Texas reforça validação institucional e demanda contínua pelo ativo.

• Adoção corporativa crescente: empresas listadas seguem ampliando a alocação em bitcoin através de suas tesourarias como estratégia de longo prazo, adicionando pressão compradora estrutural ao ativo.

Divulgados quinzenalmente, os relatórios de “Trade Idea” da Mynt abordam oportunidades de investimento para clientes da plataforma, que também podem ter acesso a outros produtos e serviços, como as Carteiras Recomendadas ou outros relatórios de especialistas.

