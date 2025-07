Bitcoin ultrapassa US$ 113 mil e bate 2º recorde em menos de 24 horas

O bitcoin bateu uma nova máxima histórica nesta quinta-feira, 10. A criptomoeda ultrapassou os US$ 113 mil pela primeira vez na história e cravou um preço recorde em US$ 113.801, segundo dados divulgados pela corretora Coinbase. O novo recorde foi atingido menos de 24 horas após o ativo superar os US$ 112 mil pela primeira vez.

No acumulado das últimas 24 horas, a criptomoeda acumula uma alta de 4,18%. O bom desempenho do ativo também reflete positivamente no mercado cripto em geral. Entre os destaques de alta estão o ether, que sobe mais de 6%, e a Solana, com valorização acima dos 5%, assim como as chamadas criptomoedas meme.

O recorde foi atingido praticamente ao mesmo tempo em que o índice S&P 500, o principal das bolsas dos Estados Unidos, também atingiu uma nova máxima histórica, impulsionado principalmente pelo bom desempenho de ações de tecnologia. O movimento reflete uma retomada do apetite ao risco entre investidores.

Matheus Parizotto, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, explica que a alta do bitcoin "ganhou força após o rompimento da resistência entre US$ 110 mil e US$ 112 mil, que segurava os preços nas últimas semanas".

"O cenário segue sustentado por fluxos consistentes vindos dos ETFs americanos e tesourarias corporativas, que mantiveram compras mesmo durante quase 50 dias de lateralização. Dados mostram que a pressão vendedora dos investidores de curto prazo diminuiu nos últimos dias, reforçando a melhora no equilíbrio de oferta e demanda", ressalta.

Bitcoin rumo aos US$ 120 mil?

Parizotto afirma que, diante desse cenário, o bitcoin tem "condições favoráveis para a continuidade da tendência de alta" e um "caminho aberto para buscar a região dos US$ 120 mil". João Galhardo, analista da Mynt, avalia que a continuidade da alta da criptomoeda deve depender de três fatores.

O primeiro é o "fluxo consistente para os ETFs à vista, reforçado pelo reconhecimento da SEC para resgates in-kind, que reduz custos e aumenta a eficiência dessas estruturas". O segundo é o "impacto ainda em curso do halving, que comprimiu a emissão de novos bitcoins". Por fim, ele aponta as "expectativas de alívio monetário nos EUA, que elevam o apelo de ativos escassos".

"Mantidas essas condições, não seria surpresa ver o preço buscar a zona dos US$ 120 mil já nesse trimestre", projeta o analista.

