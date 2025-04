Brasil retira R$ 7,5 milhões na contramão global dos fundos de criptomoedas

O Brasil sacou líquido US$ 1,3 milhão, cerca de R$ 7,5 milhões, de fundos de investimento baseados em criptomoedas no acumulado semanal da última sexta-feira, 28). O movimento dos investidores nacionais foi na contramão das entradas líquidas globais US$ 226,4 milhões no período, segundo a CoinShares.

De acordo com o relatório da gestora de criptomoedas, Suécia e Hong Kong retiraram respectivos líquidos de US$ 6,8 milhões e US$ 2,1 milhões no período. No entanto, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Canadá e Austrália investiram respectivos líquidos de US$ 203,6 milhões, US$ 14,7 milhões, US$ 9,2 milhões e US$ 900 mil no acumulado de sete dias.

Apesar da retração semanal, os aportes líquidos do Brasil em 2025 chegaram a US$ 71,3 milhões. Já o total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) chegou a US$ 1,18 bilhão e manteve o país na sexta posição global. Nesse caso, EUA, Suíça, Canadá, Alemanha e Suécia também permaneceram em suas posições com respectivos AuM de 101,31 bilhões, US$ 5,31 bilhões, US$ 4,90 bilhões, US$ 4,73 bilhões e US$ 2,80 bilhões.

O monitoramento relacionado aos criptoativos apontou que o Bitcoin foi responsável por US$ 195 milhões dos aportes, apesar de um recuo de 826 milhões no acumulado mensal. Já as entradas líquidas em produtos de investimento baseados em Short Bitcoin registram saldo negativo de US$ 2,5 milhões.

A CoinShares destacou que as altcoins agregadas viram sua primeira semana com entradas líquidas totalizando US$ 33 milhões, com destaque para os fundos em Ethereum, Solana, XRP e SUI, cujos respectivos depósitos semanais foram de US$ 15 milhões, US$ 7,8 milhões, US$ 4,8 milhões e US$ 4,5 milhões.

Por fundo cripto, as principais entradas líquidas foram do iShares Bitcoin Trust (US$ 172 milhões, Fidelity Wise Origin Bitcoin (US$ 86,8 milhões), 2x Ether ETF (US$ 13,3 milhões), NEOS Bitcoin High Income ETF (US$ 10 milhões), ProShares Bitcoin ETF (US$ 9,7 milhões, Fidelity Advant Bitcoin ETF (US$ 7,9 milhões), Vaneck Bitcoin ETF (US$ 5 milhões) e Grayscale Ethereum Trust ETF (US$ 4,7 milhões). Em direção contrária, as maiores retiradas líquidas foram do ARK 21Shares (US$ 41 milhões), CoinShares Valkyrie Bitcoin (11,8 milhões), US$ WisdomTree Bitcoin Fund (10,2 milhões), Bitwise Bitcoin ETF (9,2 milhões) e ProShares Ultra Bitcoin ETF (US$ 7,2 milhões).

Na semana anterior, os investidores nacionais seguiram a recuperação global ao aportarem R$ 6,3 milhões e acumularem R$ 417,5 milhões em fundos de criptomoedas.

