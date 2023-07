Brasil tem novo recorde e chega a 80 mil CNPJs investindo em criptomoedas

O Brasil atingiu no mês de maio um novo recorde no número de investidores pessoa jurídica de criptomoedas, com 80,2 mil CNPJs reportando operações junto à Receita Federal. O número superou o recorde anterior, de abril, enquanto o número de investidores pessoa-física teve leve queda.

De acordo com os dados da Receita Federal, 1,92 milhão de CPFs reportaram operações ao órgão em maio, um recuo de 4,7% em relação aos 2 milhões de abril - que segue como o maior número já reportado. Já os investidores pessoa jurídica tiveram alta de 14,1% em relação aos 70,3 mil de abril, que era até então o recorde para o segmento.

Os dados também mostraram uma queda em relação ao total investido em criptomoedas no Brasil e declarados à Receita Federal. Em abril, foram R$ 21,8 bilhões investidos - maior valor desde maio de 2021 -, enquanto em maio foram R$ 16,1 bilhões, queda de 26%.

O maior recuo ocorreu nas operações com uso de exchanges no exterior, que passaram de R$ 4,7 bilhões movimentados em abril para R$ 1,5 bilhão em maio. Já as operações sem uso de corretoras tiveram uma queda menor, de R$ 2,49 bilhões para R$ 2,36 bilhões. As operações com uso de exchanges sediadas no Brasil movimentaram R$ 12,2 bilhões.

O relatório da Receita Federal mostrou uma recuperação da participação feminina no mercado, com esse público sendo responsável por 12,04% das operações ante os 10,55% de abril. Os homens foram responsáveis por 87,96%, contra 89,45%. O número, porém, segue distante do recorde de 27,08% em dezembro de 2022. Já o valor das operações segue em trajetória ascendente e bateu novo recorde, com as mulheres movimentando 17,45% do total.

Criptomoedas favoritas dos brasileiros

Nas divisões das declarações por criptomoeda, o bitcoin segue liderando em relação ao número de operações: foram 1,37 milhão em maio, mas com queda em relação aos 1,63 milhão de abril. Os investidores também aportaram menos no ativo, que movimentou R$ 957 milhões, contra R$ 1,23 bilhão no mês anterior.

O segundo lugar em número de operações continuou com o ether, mas também com queda: foram 641 mil declarações em abril, contra 458 mil em maio. Ao todo, essas operações movimentaram R$ 188 milhões em maio, ante os R$ 274 milhões em abril, no menor valor desde outubro de 2020.

Considerando apenas os valores movimentados nas operações, a liderança é da stablecoin pareada ao dólar USDT. Em maio, ela foi responsável por R$ 12,8 bilhões em operações, contra R$ 18,6 bilhões em abril. Ao todo, foram 186 mil operações, contra 200 mil no mês anterior.

