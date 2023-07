Bitcoin é negociado com desconto de US$ 3 mil na Binance.US e gera alerta no mercado

O bitcoin está sendo vendido com um desconto de quase US$ 3 mil na Binance.US, braço da corretora de criptomoedas que opera nos Estados Unidos. O desconto está oferecendo uma oportunidade de investimento significativamente melhor do que o preço à vista do ativos nos mercados globais, mas isso está gerando cautela entre investidores.

Em 9 de julho, uma grande quantidade de usuários de criptomoedas começou a notar uma discrepância de preços cada vez maior entre as criptomoedas listadas na corretora dos Estados Unidos em relação aos preços à vista na Binance em outros mercados, com muitos chamando esse evento de "perda da paridade" das criptomoedas.

O bitcoin está sendo negociado atualmente a US$ 27.536 na Binance.US, o que equivale a um desconto de cerca de 8,5% em relação aos preços globais do mercado à vista, que giram em torno de US$ 30.150 no momento em que este artigo foi escrito. Com isso, investidores nos Estados Unidos conseguem comprar o ativo a um preço menor em relação ao resto do mundo.

Outras criptomoedas também estão sendo negociadas com desconto em dólares. Os preços do ether estão cerca de US$ 200 mais baratos na Binance.US, sendo negociado por US$ 1.695 no momento em que este artigo foi escrito. Algumas stablecoins pareadas ao dólar, como o tether (USDT), também estavam sendo negociadas abaixo de suas cotações, com o tether chegando a US$ 0,915 na bolsa.

No entanto, embora os descontos pareçam atraentes para um arbitrador, a realidade é que a maioria dos investidores não poderá tirar proveito deles. Isso ocorre porque o desconto só se aplica quando uma criptomoeda é negociada em relação ao dólar fiduciário na bolsa de criptomoedas.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Dificuldade de investimento

O problema é que os usuários da Binance.US não conseguem depositar dólares na plataforma desde 9 de junho, quando os depósitos na exchange foram suspensos devido a um processo em andamento contra a empresa nos EUA. Isso significa que as criptomoedas com desconto só podem ser compradas com qualquer dólar que já estivesse na conta antes das suspensões.

As preocupações de que a Binance.US em breve suspenderá os saques em dólar também levam alguns usuários a negociar suas criptomoedas abaixo do valor de mercado para sair de suas posições na moeda norte-americana. De acordo com um e-mail enviado pela Binance.US para seus clientes, que circulou no Twitter, o último dia em que será possível sacar dólares na plataforma será 20 de julho.

No final de maio, uma situação semelhante ocorreu em relação ao dólar australiano na filial australiana da Binance, quando o provedor de pagamentos terceirizado da empresa interrompeu a prestação de serviços de saques e depósitos de moedas fiduciárias. O preço do bitcoin quando negociado em relação ao dólar australiano na Binance Austrália caiu 20% em comparação com o valor à vista global.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok