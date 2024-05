Como se preparar para novas máximas do bitcoin?

Sem romper suportes ou resistências importantes, o preço do bitcoin tem se mantido em lateralização, ou seja, não apresenta uma tendência clara de alta ou baixa. Diante desse cenário, os investidores criptos avaliam que, ainda longe de um mercado de queda, este é o momento em que o preço do ativo entra em novo ciclo de preparação para novas máximas.

Para analisar as tendências e perspectivas do setor e do mercado, Mariana Maria recebe Valter Rebelo, Head de Ativos Digitais da Empiricus.

Na conversa, o convidado analisa como foi o 1º semestre em criptoativos, além de reforçar as janelas de oportunidade e pontos de atenção. Assista ao podcast e entenda como explorar as possibilidades do bitcoin em sua carteira de ativos:

