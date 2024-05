Bitcoin começa semana acima de US$ 67 mil, mas ata do Fed pode impactar preço

O bitcoin começou a semana com lateralidade, alternando entre pequenas altas e baixas nesta segunda-feira, 20. Dados da plataforma CoinGecko apontam que, nas últimas 24 horas, o ativo acumula leve queda de 0,2%, cotado a US$ 67,06 mil. Entretanto, especialistas apontam que um evento importante pode mudar a trajetória da criptomoeda nos próximos dias.

Em geral, o mercado de criptomoedas acompanha o bitcoin e apresenta lateralidade, com leve alta de 0,4% nas últimas 24 horas. A maior alta no período é da criptomoeda meme dogwithhat, que acumula ganhos de mais de 9%, enquanto a maior perda é o do Zebec Protocol, um protocolo de rede blockchain, com perdas de mais de 7%.

Entretanto, esse cenário poderá mudar em breve. João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, comenta que "a semana inicia em alta para o mercado, impulsionado pela perspectiva de desaceleração da inflação, evidenciada pelo Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos divulgado na última quarta-feira, 15".

O índice animou os investidores ao mostrar que o cenário inflacionário dos Estados Unidos dá sinais de melhora. Uma inflação menor no país abre margem para o Federal Reserve realizar possíveis cortes na taxa de juros do país neste ano, uma possibilidade que reduz a aversão ao risco entre investidores e favorece ativos como o bitcoin.

Nesse sentido, Galhardo destaca que o principal evento desta semana será a publicação na próxima quarta-feira, 22, da ata da última reunião de política monetária do Fed. "Este documento traz as inclinações do banco central dos EUA quanto às futuras direções da política monetária do país. Caso o conteúdo da ata sugira uma postura mais flexível, é provável que o mercado mantenha a trajetória de alta", diz.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

ETFs de ether no radar

Além da divulgação da ata, o mercado cripto também deverá passar os próximos dias à espera de uma decisão da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, em relação aos pedidos de lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista de ether, até o momento indisponíveis no mercado norte-americano.

No momento, especialistas apontam que o mais provável é que a SEC rejeite os pedidos por considerar o ether um valor mobiliário, uma visão diferente da adotada para o bitcoin, que é classificado pelo regulador como uma commodity. A SEC tem até a próxima quinta-feira, 23, para responder às solicitações de lançamento.

Por outro lado, a corretora de criptomoedas Coinbase afirmou em um relatório recente que os investidores podem ser surpreendidos nesta semana caso a SEC aprove os ETFs, uma possibilidade que não está precificada no mercado e que, por mais que pareça improvável no momento, teria um impacto relevante no preço do ativo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok