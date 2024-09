Brasil ignora incerteza global do bitcoin e aporta R$ 16 milhões em fundos de criptomoedas

As entradas líquidas de investidores do Brasil em fundos de investimento baseados em criptomoedas alcançaram US$ 2,8 milhões, quase R$ 16 milhões, no acumulado semanal da última sexta-feira (30), período em que as saídas líquidas globais desse seguimento alcançaram US$ 305 milhões, segundo a CoinShares.

De acordo com os dados divulgados pela gestora, além do Brasil, Canadá, Suíça, Hong Kong e Austrália registraram respectivas entradas líquidas de US$ 13,2 milhões, US$ 5,5 milhões, US$ 1,6 milhão e US$ 1,2 milhão.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Por outro lado, os EUA acumularam US$ 318 milhões em saídas líquidas no período. O que, na avaliação da CoinShares, pode ter sido motivado pela divulgação de dados econômicos considerados fortes e a consequente redução da probabilidade de uma corte de 0,50% na taxa de juros básica praticada pelo Federal Reserve (Fed).

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Sentimento negativo no bitcoin

Esse sentimento negativo, observou a CoinShares, foi concentrado no bitcoin, que representou US$ 319 milhões em saídas líquidas, bem mais que o Ethereum e seus US$ 5,7 milhões. Na região positiva, as principais entradas líquidas foram de cestas multiativos, Solana e Short Bitcoin, em US$ 6,4 milhões, US$ 7,6 milhões e US$ 4,4 milhões, respectivamente.

Por gestora/produtos, o iShares ETFs da gestora estadunidense BlackRock foi responsável por US$ 2149 milhões em entradas líquidas. Pelo contrário, as principais saídas líquidas foram da ARK 21 Shares, Grayscale e Fidelity, rem US$ 221 milhões, US$ 143 milhões e US$ 63 milhões, respectivamente.

O total de Ativos sob Gestão (AuM, na sigla em inglês) recuou para US$ 82,54 bilhões com o Brasil retraído a US$ 856 milhões aportados, apesar de o país ter mantido a sexta colocação global. Nesse caso, EUA, Suíça, Canadá, Alemanha e Suécia responderam respectivamente por US$ 62,33 bilhões, US$ 4,44 bilhões, US$ 4,10 bilhões, US$ 3,49 bilhões e US$ 2,65 bilhões.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok