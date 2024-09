Onde investir em setembro: BTG atualiza recomendações e destaca uma criptomoeda; descubra qual

Em setembro, o mercado de criptomoedas pode ser favorecido por um tão aguardado corte na taxa de juros dos EUA, já sinalizado pelo Federal Reserve no último simpósio de Jackson Hole. O mês, que alimenta grandes expectativas entre investidores, promete trazer movimentações significativas para a classe de ativos digitais.

Para se preparar para setembro, o time de analistas da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, considerou esse e outros cenários para atualizar sua carteira recomendada, disponível na íntegra no aplicativo e no site da Mynt.

Dividida entre os perfis conservador, moderado e sofisticado, a carteira pode ser atualizada de forma automática utilizando o Modo Inteligente, lançamento da Mynt para facilitar o rebalanceamento mensal.

Enquanto a carteira recomendada para o perfil conservador não sofreu alterações neste mês de setembro e continuará investindo em bitcoin, ether e SOL, as carteiras para perfil moderado e sofisticado devem aumentar sua exposição em uma criptomoeda, a MakerDAO (MKR) e reduzir em ether (ETH).

MakerDAO (MKR)

"Aprofundando nas movimentações da carteira, decidimos realocar parte da posição em ether (ETH) dentro do próprio ecossistema da Ethereum, explorando oportunidades mais específicas. Este capital foi direcionado para um incremento de posição em MakerDAO (MKR), agora rebatizado como Sky, conforme estratégia de rebranding do protocolo”, justificaram os analistas da Mynt.

“A mudança, que inclui o upgrade dos criptoativos MKR e DAI para SKY e USDS, respectivamente, visa ampliara usabilidade e alcance do protocolo, o que pode destravar valor significativo e impulsionar a adoção de suas soluções no ecossistema DeFi”, acrescentaram.

