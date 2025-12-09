Brasil aporta US$ 40 milhões e mantém otimismo com fundos cripto

Os investimentos do Brasil em fundos de criptomoedas totalizaram US$ 7,4 milhões, R$ 40,1 milhões, no acumulado semanal de sexta-feira, 5, de acordo com a CoinShares.

O montante, de acordo com a gestora de criptomoedas, representou o mesmo volume do acumulado mensal e ajudou o país a diminuir para US$ 3 milhões as saídas líquidas em 12 meses. Na avaliação da CoinShares, as saídas leves aferidas na quinta-feira podem ter refletido os dados macroeconômicos dos Estados Unidos, que apontaram pressões inflacionária persistentes.

Segundo o relatório, globalmente os produtos negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) somaram US$ 716 milhões na segunda semana consecutiva de entradas líquidas globais. Além do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Suíça, Hong Kong e Austrália aportaram respectivos líquidos de US$ 483 milhões, US$ 96,9 milhões, US$ 80,7 milhões, US$ 34,4 milhões, US$ 6,6 milhões e US$ 4,9 milhões.

Em relação ao total de ativos sob gestão (AuM), o Brasil manteve a sexta coloicação global ao avançar para US$ 1,39 bilhão. EUA, Suíça, Alemanha, Canadá, e Suécia também mantiveram suas posições ao encerrarem a semana com respectivos AuM de US$ 124,75 bilhões, US$ 6,33 bilhões, US$ 5,75 bilhões, US$ 5,49 bilhões e US$ 2,65 bilhões. Enquanto isso, outros países somaram US$ 33,43 bilhões e o AuM total encerrou a semana recuado a US$ 180,57 bilhões.

De acordo com a aferição volta a criptoativos, fundos em bitcoin totalizaram US$ 352 milhões em investimentos líquidos, enquanto os fundos cripto em XRP alcançaram um saldo positivo de US$ 244,7 milhões. Na mesma direção, ETPs em Chainlink, Ethereum, Sui e Solana receberam respectivosaportes líquidos de US$ US$ 52,8 milhões, US$ 39,1 milhões, US$ 4,2 milhões e US$ 3 milhões. Na contramão, fundos em short Bitcoin registraram US$ 18,7 milhões em saídas líquidas.

Por fundos, ProShares ETFs, Fidelity Wise Origin Bitcoin, Bitwise Funds Trus, Volatility Shares Trust e 21Shares AG abtiveram os maiores volumes de entradas líquidas, US$ 210 milhões, US$ 62 milhões, US$ 14 milhões, US$ 11 milhões e US$ 9 milhões, respectivamente. Em diração oposta, as maiores saídas líquidas fora dos iShares ETFs (bitcoin e ether), da BlackRock, ARK 21 Shares Trust e Grayscale, US$ 105 milhões, US$ 78 milhões e US$ 7 milhões, respectivamente.

Na semana anterior, os investidores nacionais apostaram no Fed e investiram R$ 51,8 milhões em fundos de criptomoedas.

