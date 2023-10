Blockchain BNB Chain anuncia campanha de distribuição gratuita de criptomoedas

A BNB Chain anunciou que vai distribuir criptomoedas de graça, todos os dias, em uma promoção com duração de dois meses. Chamada de "Maratona de Airdrop da BNB Chain", a campanha será realizada entre o blockchain e projetos desenvolvidos na rede."

A "Maratona de Airdrop" está prevista para durar pelos próximos dois meses, com novas atividades de airdrops — distribuições gratuitas — sendo lançadas todas as terças-feiras. Cada evento de airdrop durará uma semana. Neles, os usuários precisarão completar tarefas definidas pelas respectivas equipes do projeto para se tornarem elegíveis para receber os ativos.

"Um dos principais destaques desta maratona é a diversidade de projetos envolvidos. A cada semana, participarão entre um e três projetos, dando aos usuários a oportunidade de explorar e se envolver com uma ampla gama de projetos inovadores da Web3", destacou a BNB Chain.

Entre os projetos que já estão participando da campanha está o SecondLive, o maior metaverso da BNB Chain e um dos maiores do mercado. No total, estão sendo distribuídos 50 mil unidades de LIVE. Outro projeto participando é a "BinaryX", um jogo play-to-earn ("jogue para ganhar", numa tradução livre) que está distribuindo US$ 8 mil em tokens HUNT.

A Particle Network também está na campanha da BNB Chain, distribuindo 3 mil PNTs. Já a Polyhedra está distribuindo US$ 500 mil em tokens ZBK, e o APX, US$ 10 mil para os participantes. A ideia é que a campanha de distribuições gratuitas dure pelo menos até o fim de 2023.

Novo projeto da BNB Chain

A BNB Chain também anunciou recentemente o lançamento público da Greenfield Mainnet, uma nova rede descentralizada de armazenamento de dados com uma ponte nativa para BNB Smart Chain (BSC), que gerencia os direitos de usuário e a exclusão de arquivos para transformar a maneira como os usuários da rede interagem com seus dados.

O BNB Greenfield é um blockchain orientado para armazenamento que interage com uma rede descentralizada de provedores de armazenamento (SPs, na sigla em inglês). Segundo a BNB Chain, o Greenfield excede o padrão da indústria para largura de banda, utilizando sua nova arquitetura SP para oferecer velocidades rápidas de upload e download.

Além disso, a programabilidade entre blockchains da Greenfield também significa que os usuários da BNB Chain podem criar os próprios produtos e serviços de dados complementares. Com o Greenfield, os usuários poderão estabelecer mercados de dados nos quais podem criar, listar, negociar e vender livremente seus dados. Durante os testes, a rede processou mais de 200 mil transações em cadeia e foi conectada a 150 mil endereços de carteira exclusivos.

