Blockchains poderão se conectar ao mercado financeiro tradicional com nova ferramenta; entenda

A empresa de desenvolvimento por trás do protocolo Chainlink lançou um protocolo cross-chain, com o objetivo de promover a interoperabilidade entre empresas financeiras tradicionais e blockchains públicas e privadas.

Em uma postagem divulgada em 17 de julho no blog da Chainlink, o diretor de produtos da Chainlink Labs, Kemal El Moujahid, anunciou que o Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) – Protocolo de Interoperabilidade entre Cadeias, em tradução livre – será lançado com acesso antecipado nas redes de testes de Ethereum, Avalanche, Polygon, Arbitrum e Optimism.

Os desenvolvedores dessas plataformas terão acesso ao CCIP em suas respectivas redes de teste nesta quinta-feira, 20 de julho.

1/ The Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) has officially launched on Avalanche, Ethereum, Optimism, and Polygon mainnets.#LinkTheWorld pic.twitter.com/SdLVyaapg3 — Chainlink (@chainlink) July 17, 2023

"O Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) foi lançado oficialmente nas redes principais de Avalanche, Ethereum, Optimism e Polygon", publicou a Chainlink no Twitter.

O CCIP é um protocolo de interoperabilidade que permite que as empresas transfiram dados e valores entre blockchain públicos ou privados diretamente de seus sistemas de back-end.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

A solução de interoperabilidade da Chainlink usa a infraestrutura de mensagens do sistema Swift, o mesmo que é usado por mais de 11.000 bancos em todo o mundo para facilitar pagamentos e liquidações internacionais.

Somente em 2021, a rede liquidou cerca de US$ 1,8 quatrilhão em transações efetuadas através de seus mais de 11.000 bancos membros, de acordo com a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos.

O cofundador e CEO da Chainlink, Sergey Nazarov, explicou em 17 de julho que o CCIP tem como objetivo criar uma ponte entre os mundos on-chain e off-chain:

"Assim como os principais padrões, como o TCP/IP, transformaram a internet fragmentada no início da internet na única internet global que todos conhecemos e usamos hoje, estamos criando o CCIP para conectar o cenário fragmentado das blockchains públicas e o crescente ecossistema de redes bancárias em uma única Internet de Contratos."

Uma solução de interoperabilidade que possa transmitir perfeitamente o valor entre diferentes redes será um bloco de construção essencial para uma sociedade movida a blockchain, acrescentou Nazarov.

Entre outras instituições financeiras que estão explorando o uso da solução de interoperabilidade da Chainlink estão BNY Mellon, BNP Paribas, Citi, Australia and New Zealand Banking Group, Clearstream, Euroclear e Lloyds Banking Group, de acordo com a Chainlink.

Além das cinco blockchains que integram o CCIP, o protocolo financeiro descentralizado AAVE está pronto para implementar a solução de interoperabilidade, enquanto a plataforma descentralizada de derivativos Synthetix já está ativa na rede principal do CCIP.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok