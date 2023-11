Sam Bankman-Fried é considerado culpado por fraudes na FTX

Após um julgamento de um mês, Sam Bankman-Fried foi considerado culpado pelas fraudes que levaram ao colapso de sua exchange FTX. Durante o mês em que foi julgado, o testemunho do ex-rei das criptomoedas se opôs a de alguns de seus amigos mais próximos. Bankman-Fried foi condenado por sete acusações de fraude e conspiração, depois que os jurados do jurí em Manhattan, Nova York, deliberaram por menos de cinco horas nesta quinta-feira, 2. Agora, ele enfrenta até 20 anos de prisão para cada uma das acusações mais graves. O juiz Lewis Kaplan marcou uma data de sentença para março.

Esse foi o julgamento de maior destaque no mundo das criptomoedas. Também marca uma queda espetacular para Bankman-Fried desde o início de 2022, quando a FTX tinha um valor de US$ 32 bilhões e celebridades como Tom Brady, Larry David e Steph Curry foram pagas para incentivar as pessoas a negociar moedas digitais na plataforma.

De um dos mais jovens bilionários do mundo à falência: quem é o fundador da FTX

Os promotores alegaram que Bankman-Fried usou bilhões de dólares roubados dos clientes da exchange de criptomoedas FTX para enriquecer a si mesmo, fazer investimentos especulativos e financiar contribuições ilegais para campanhas na esperança de influenciar a política governamental em relação ao mercado de criptomoedas.

Os promotores o caracterizaram como o mentor de uma fraude massiva na FTX, criando uma "pirâmide de mentiras" baseada em falsidades e promessas falsas. Os advogados de Bankman-Fried o apresentaram como um nerd da matemática trabalhador que tentou de boa-fé reverter a situação rapidamente deteriorada da empresa no ano passado.

Quem é Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, CEO e fundador da FTX, se tornou um dos mais jovens bilionários do mundo ao apostar no mercado de criptomoedas para empreender. Com um crescimento meteórico, a corretora fundada em 2019 o gerou uma fortuna bilionária, a qual Bankman-Fried prometia doar 99% para a caridade.

Segundo dados do Índice de Bilionários da Bloomberg, o CEO da FTX detinha uma fortuna de cerca de US$ 15,2 bilhões antes do colapso da empresa. Em apenas um dia, suas perdas foram de US$ 14,6 bilhões.

O caso FTX

Tudo começou com uma revelação sobre o balanço da Alameda Research, uma das empresas ligadas à FTX, temores de que a empresa poderia não honrar com seus saques em uma possível crise do mercado começaram a surgir.

Isso porque 30% do balanço da Alameda Research era composto de FTT, um token emitido pela FTX. Com uma crise de liquidez à vista, muitos investidores, incluindo a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, optaram por vender suas posições em FTT, dando início ao colapso que fez a FTX bloquear os saques em sua plataforma.