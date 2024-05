BlackRock compra R$ 50 milhões em ether para lançamento de ETF nos EUA

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, revelou na última quarta-feira, 29, que investiu US$ 10 milhões (mais de R$ 50 milhões, na cotação atual) em ether, adquirindo unidades da criptomoeda da Ethereum como preparação para o lançamento do seu ETF de preço à vista do ativo.

A operação realizada pela gestora é conhecida no mercado como "seed", ou seja, a composição do capital inicial necessário para que um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) possa ser lançado e negociado por investidores. A gestora fez uma operação semelhante antes de lançar seu ETF de bitcoin.

No caso do bitcoin, a BlackRock também adquiriu no início de janeiro US$ 10 milhões em unidades da criptomoeda. Por ser um ETF de preço à vista, a gestora precisa adquirir unidades de ether ou de bitcoin correspondentes ao investido, na prática investindo diretamente nos ativos.

O investimento da gestora foi revelado em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. No dia 23 de maio, o regulador aprovou os pedidos de gestoras para o lançamento dos seus ETFs da criptomoeda da Ethereum, incluindo o da BlackRock.

Entretanto, os ETFs ainda não foram lançados nas bolsas dos Estados Unidos. O motivo é que a SEC aprovou apenas um dos dois formulários enviados por cada gestora para que a estreia no mercado possa ocorrer. A expectativa é que o segundo formulário seja aprovado nas próximas semanas.

Também nesta semana, a BlackRock foi a primeira gestora a atualizar o formulário ainda em análise, do tipo S-1, para o seu ETF de ether. Após a atualização, analistas da Bloomberg afirmaram que o lançamento dos fundos até o final de junho é uma "possibilidade legítima".

"Bom sinal. [Provavelmente] veremos o resto chegar em breve", disse o analista Eric Balchunas, da Bloomberg. Ele acredita que outras gestoras deverão seguir os passos da BlackRock e atualizar os seus formulários em breve, abrindo espaço para a aprovação até o final do próximo mês.

analista de ETF da Bloomberg James Seyffart disse que o S-1 atualizado da BlackRock é “quase certamente o envolvimento que procurávamos”, pois mostra que “os emissores e a SEC estão trabalhando para lançamentos dos ETFs de preço à vista de ether".