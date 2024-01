BlackRock planeja comprar R$ 50 milhões em bitcoin para lançar ETF

A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo e uma das líderes na corrida para lançar um ETF de bitcoin à vista nos Estados Unidos, deve comprar US$ 10 milhões (quase R$ 50 milhões, na cotação atual) em unidades da criptomoeda nos próximos dias, de acordo com analistas. Inicialmente, esperava-se que a aquisição ocorresse na quarta-feira, 3, mas a projeção não se concretizou.

Em 23 de dezembro, o analista de pesquisa de mercado da Bloomberg James Seyffart publicou uma análise no X, anteriormente conhecido como Twitter, destacando as intenções da BlackRock de financiar seu fundo negociado em bolsa com as unidades da criptomoeda que planeja comprar.

Seyffart continuou a postagem dizendo que o documento que menciona a compra de bitcoin não é definitivo, não foi aprovado ou é "efetivo" – embora a compra "coincida com nossa previsão de aprovação [do ETF] em janeiro". A aquisição de bitcoin é necessária para garantir que o fundo vai acompanhar o preço à vista do ativo.

O analista disse ainda que a injeção de capital não significaria necessariamente o lançamento do ETF, mas que a BlackRock poderia estar antecipando o lançamento logo em seguida. De acordo com Seyffart, a inclusão da data de 3 de janeiro foi apenas uma "provocação" devido à importância do dia, considerado um "aniversário" da criptomoeda.

Aquisição de bitcoins

Um usuário perguntou a Seyffart se os US$ 10 milhões citados seriam um montante razoável para o financiamento inicial do ETF da BlackRock, e Seyffart respondeu que se trata de um valor "razoavelmente padrão", mas também está "sujeito a mudanças".

No final de dezembro, Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, também compartilhou uma postagem sobre a possível compra de bitcoins pela BlackRock, dizendo que os US$ 10 milhões seriam um "grande salto" em relação ao seu financiamento inicial de US$ 100 mil, obtido em outubro.

Embora 3 de janeiro tenha sido indicado como a data para a BlackRock efetivar o financiamento inicial de seu ETF, também foram divulgados diversos relatos alternativos afirmando que a data foi adiada para esta sexta-feira, 5. Ambas as datas não passam de especulação até o momento.

O Cointelegraph entrou em contato com a BlackRock para obter mais informações sobre o assunto, mas ainda não recebeu uma resposta.

