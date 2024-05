Lançamento do ETF de ether em junho é uma 'possibilidade legítima' com registro pela BlackRock

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) ether à vista dos Estados Unidos têm uma “possibilidade legítima” de lançamento no final de junho, de acordo com analistas, depois que a BlackRock atualizou um arquivo chave necessário para o lançamento.

Em 29 de maio, a BlackRock atualizou seu Formulário S-1 para seu iShares Ethereum Trust (ETHA) junto à Securities and Exchange Commission quase uma semana depois que o regulador aprovou seu pedido 19b-4 – ambos precisam de aprovação para que o ETF comece a ser negociado .

"Bom sinal. [Provavelmente] veremos o resto chegar em breve.” O analista da Bloomberg ETF, Eric Balchunas, disse em uma postagem X de 29 de maio .

Provavelmente haverá outra rodada para “ajustar” os comentários da SEC, acrescentou – mas um “lançamento no final de junho [é] uma possibilidade legítima”. No entanto, Balchunas manteve as suas probabilidades de aprovação por volta de 4 de julho, acrescentando que uma aprovação anterior seria um “tiro improvável”.

O analista de ETF da Bloomberg, James Seyffart, disse que o S-1 atualizado da BlackRock é “quase certamente o envolvimento que procurávamos”, pois mostra que “os emissores e a SEC estão trabalhando para lançamentos spot de ETF Ethereum”.

Alteração de formulário pela BlackRock

O S-1 alterado da BlackRock forneceu informações sobre o seu investidor de capital inicial – a entidade que aloca dinheiro ao fundo para que ele possa começar a negociar.

Em 21 de maio, o investidor, uma empresa afiliada da BlackRock, “concordou em comprar US$ 10.000.000 em ações em 21 de maio de 2024, e em 21 de maio de 2024 recebeu a entrega de 400.000 ações a um preço por ação de US$ 25,00”, disse o documento.

O documento também observou que o ETF seria listado e negociado sob o ticker “ETHA”.

Acontece no mesmo dia em que um documento mostra que a Hashdex retirou sua oferta por um ETF Ether à vista apenas um dia depois que a SEC o aprovou junto com a BlackRock e sete outros emissores.

Uma fonte familiarizada com o aplicativo disse ao Cointelegraph que a Hashdex “não pretende mais avançar com um único ETF Ether de ativo”.

Analistas dizem que os ETFs verão o ETH atingir novos máximos, já que alguns especulam que Wall Street o usará como uma aposta no crescimento da Web3 . Outros especulam que a ETH pode enfrentar pressão de preços, já que o Grayscale Ethereum Trust (ETHE) pode ver US$ 110 milhões em saídas médias diárias durante semanas após sua conversão e seu desconto diminuir.

