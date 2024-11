O que vai acontecer com o bitcoin se Donald Trump vencer eleições nos EUA?

Os Estados Unidos terão nesta terça-feira, 5, uma eleição presidencial que definirá quem sairá vitorioso no embate entre Donald Trump e Kamala Harris. E, pela primeira vez, o mercado de criptomoedas não apenas está desempenhando um papel importante no pleito como também se tornou um tema de campanha.

O fenômeno reflete uma expansão cada vez maior do mercado, o que consequentemente atraiu candidatos interessados em conquistar os votos e doações dos entusiastas de ativos digitais. Com isso, a eleição já está influenciando no desempenho do bitcoin e outros ativos.

À EXAME, especialistas pontuam que o resultado da eleição norte-americana deverá ter um impacto de curto prazo no preço do bitcoin e de outras criptomoedas exatamente pela novidade do setor ter se tornado um tema de campanha.

Trump, por exemplo, teve uma mudança radical neste ano em relação ao setor. Durante sua presidência, ele foi um forte crítico do segmento, afirmando que ele estava ligado a golpes e que as moedas digitais não tinham valor.

Já nos últimos meses, o ex-presidente realizou uma série de sinalizações positivas para o setor, se nomeando um "criptopresidente", defendendo operações de mineração de bitcoin no país e aceitando doações em criptomoedas. Ele prometeu transformar os EUA na "capital mundial de cripto".

A defesa enfática do político acabou criando uma associação entre as suas chances de vitória e o desempenho do bitcoin nas últimas semanas de outubro. Especialistas pontuam que o bitcoin disparou e chegou a rondar seu recorde de preço exatamente quando a percepção sobre as chances de vitória do político melhoraram.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Trump e bitcoin

Em um relatório recente, a gestora Bernstein chegou a afirmar que "uma vitória de Trump seria incrementalmente positiva para o bitcoin e o mercado de criptomoedas. Nesse cenário, esperamos que o bitcoin chegue a novas máximas, de US$ 80 mil até US$ 90 mil, superando o recorde de preço anterior de US$ 74 mil".

Para Samir Kerbage, CIO da Hashdex, "o apoio do ex-presidente Trump ao bitcoin e à indústria de criptoativos, além da possibilidade dele nomear pessoas com uma visão positiva sobre o setor, provavelmente trará impactos favoráveis aos preços".

"Acreditamos que sua nova administração, junto a um Congresso mais aberto às criptos do que nunca, agirá rapidamente para que os EUA mantenham sua liderança no setor de ativos digitais. Embora existam incertezas em relação a detalhes específicos que devem ser esclarecidos nos próximos meses, nossa visão é de que a tese de investimento de longo prazo para os criptoativos nunca foi tão robusta", pontua.

Mas o gestor acredita que "independentemente do resultado das eleições, o cenário atual é promissor para investidores em cripto". Já Márlyson Silva, CEO da Transfero, lembra que "desde o início das campanhas, o Trump se mostrou mais a favor de cripto, falando sobre a demissão do presidente atual da SEC e até a criação de uma reserva nacional em bitcoin, mas sem nenhum tipo de proposta detalhada".

"Pensando no curto prazo, é provável que o mercado se anime com uma vitória do Trump por conta da sua postura até aqui. Mas, olhando para o médio e longo prazos, tudo vai depender da aplicação do que foi falado durante a campanha", pondera.