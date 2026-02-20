Bitcoin tem pior início de ano da história

O bitcoin acumula queda de 23% nos primeiros 50 dias de 2026, registrando o pior início de ano desde que há dados consolidados sobre o ativo. Segundo informações da Checkonchain, o desempenho no período é o mais fraco já observado em um começo de exercício financeiro.

Em janeiro, o bitcoin recuou 10%. Em fevereiro, até o momento, a desvalorização soma 15%, colocando o ativo no caminho para a primeira sequência de quedas consecutivas nesses dois meses. Dados da Coinglass indicam que, historicamente, mesmo em anos com perdas expressivas em janeiro, como 2015, 2016 e 2018, fevereiro apresentou recuperação.

Sequência rara

Caso o desempenho negativo se confirme até o fim do mês, será a primeira vez que o bitcoin registrará retração tanto em janeiro quanto em fevereiro no mesmo ano. O movimento também pode representar a pior sequência mensal desde 2022.

A análise da Checkonchain aponta ainda que, em anos tradicionalmente classificados como de baixa, o índice médio observado após 50 dias costuma girar em torno de 0,84, parâmetro utilizado por operadores para avaliar ciclos de correção. Atualmente, o indicador está em 0,77, sinalizando uma retração mais acentuada que a média histórica para períodos semelhantes.

Contraste com padrão histórico

O desempenho de 2026 ocorre após uma queda de 17% em 2025, ano posterior às eleições nos Estados Unidos. Historicamente, anos pós-eleitorais tendem a apresentar desempenho superior aos anos eleitorais e, em média, superam inclusive períodos de alta já estabelecida.

A atual sequência de perdas, portanto, se destaca não apenas pelo volume da correção, mas também por divergir de padrões estatísticos observados em ciclos anteriores. O comportamento do ativo nos próximos meses será acompanhado de perto pelo mercado, especialmente diante do histórico de volatilidade e recuperação após períodos prolongados de baixa.

